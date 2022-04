Rappel de fromages soupçonnés d'être contaminés par la Listeria

Des alertes alimentaires qui se multiplient ces derniers jours. Après les pizzas Buitoni, les chocolats Kinder, c'est au tour des fromages d'être la cible d'une campagne de rappel. Six fromages sont susceptibles de contenir la Listeria, une bactérie responsable de la listériose. Depuis mardi, les bries et coulommiers des marques Normanville et Graindorge doivent être rapportés en magasin.

Ils sont tous issus d'une fromagerie appartenant au groupe Lactalis, sont commercialisés dans les grandes enseignes sur tout le territoire et pourraient contenir des Listeria monocytogenes. Le risque pour les consommateurs est de contracter la listériose, une infection alimentaire qui, une fois déclarée, peut être mortelle.

Seulement quelques centaines de fromages concernés

Cependant, seules quelques centaines de fromages sont concernés, selon le directeur de la fromagerie. Mais cette annonce intervient quelques jours seulement après deux grosses alertes sanitaires, les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder. Un contexte particulier rare, mais "c'est la loi des séries", explique-t-on au ministère de la Santé.

Aujourd'hui selon le décompte du site gouvernemental Rappel Conso, 4.377 références alimentaires font l'objet d'une procédure de rappel depuis mars 2021. Il s'agit de produits principalement non-conformes ou dangereux pour la santé. En cas de doute sur un produit, il est possible de se renseigner sur le site rappel.conso.gouv.fr.