Qu'est-ce qu'une fracture du col du fémur, comment l’éviter et la soigner ?

Dans la rubrique "les maux du quotidien" dans Sans Rendez-vous, le docteur Jimmy Mohamed fait tous les jours le point sur ces petits bobos du quotidien qui peuvent pourrir la vie pendant quelque temps. Ce mercredi, il s'intéresse à la fracture du col du fémur, généralement liée à une chute, et nous explique comment la soigner, mais surtout comment l'éviter. Car cette blessure touche principalement les personnes âgées, et peut parfois entraîner une perte d'autonomie irréversible, qui conduit au décès d'un patient sur quatre.

"Le fémur est le squelette de la cuisse. À l'extrémité supérieure, vous avez la tête du fémur qui s'articule sur le bassin et est reliée au corps du fémur par le col. Et une fracture, et bien c'est lorsque ce col est cassé. C'est un accident très fréquent, qui arrive à 50.000 personnes chaque année, majoritairement des femmes, de 75 ans ou un peu plus.

Pour se fracturer le col du fémur, tomber de sa hauteur peut suffire. Lorsque vous avez un accident de la voie publique, vous pouvez vous casser le col du fémur. Mais on s'est rendu compte qu'après 50 ou 60 ans, de l'ostéoporose se développe. Et cette ostéoporose va diminuer la densité osseuse et aboutir à une déminéralisation. C'est-à-dire que l'os va être moins solide, et la moindre chute de sa hauteur, même chez soi, suffit."

Une opération quasi obligatoire

"Concernant la douleur, impossible de passer à côté d'une fracture du col du fémur. Dès lors qu'il est cassé, on ne peut pas marcher ni même se relever après la chute. Et souvent, lorsque l'on regarde la jambe du patient, elle va être en rotation externe et un peu raccourcie. Donc d'emblée, avant même la radio, on peut savoir s'il y a un fracture et le diagnostic se fait assez simplement.

Face à une fracture du col du fémur, le traitement est chirurgical et il faut le plus souvent opérer. C'est même une urgence chirurgicale parce qu'on sait que le but du jeu après une telle opération, c'est de se mettre debout le plus rapidement possible. Parce que mine de rien, un an après une intervention chirurgicale, un patient sur quatre va décéder de cette fracture. Non pas à cause de la fracture en elle-même, mais à cause de la perte d'autonomie et du syndrome de glissement qui va avoir lieu dans un deuxième temps. Donc finalement, ce n'est pas juste une simple fracture."

Éviter la surmédicamentation chez les personnes âgées

"Le meilleur traitement est donc d'abord la prévention, à savoir lutter contre l'ostéoporose en faisant de l'ostéodensitométrie, et ensuite lutter contre tout ce qui peut faire chuter la personne âgée. Enlever par exemple les tapis, les chaises qui traînent n'importe où, les fauteuils mis au mauvais endroit, les fils ou encore le siège des toilettes qui est trop bas. Et puis surtout, il faut lutter contre les troubles de l'équilibre en faisant attention à la surmédicamentation. Car les personnes âgées qui prennent beaucoup de traitements sont plus à risque de chuter que les autres."