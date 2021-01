Qu'est-ce qu'une scoliose et comment la traiter ?

Dans la rubrique "les maux du quotidien" dans "Sans Rendez-vous", le docteur Jimmy Mohamed fait tous les jours le point sur ces petits bobos du quotidien qui peuvent pourrir la vie pendant quelque temps. Ce mardi, il s'intéresse à la scoliose, cette déformation de la colonne vertébrale qui se déclare généralement à l'adolescence, et nous explique quelles sont ses causes et surtout comment la traiter.

"La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale dans les trois plans de l'espace, de gauche à droite, d'avant en arrière, associée en plus à une rotation des vertèbres qui vont donc déformer la colonne vertébrale. Ça se mesure de façon assez simple, avec des outils géométriques, pour calculer des angles qui vont la définir.

Contrairement aux idées reçues, les cartables lourds n'entraînent pas de scoliose. Ils peuvent entraîner des problèmes lombaires et des douleurs. Mais la scoliose, elle, n'est pas douloureuse et débute le plus souvent à l'adolescence sous l'effet de la croissance. Il y aurait aussi un mécanisme hormonal, bien qu'en général on la découvre vers 12, 13, 14, 15 ans, et elle évolue toute la vie si elle n'est pas traitée.

Une pathologie qui concerne à 85% des filles

Il faut savoir que la scoliose touche à 85% des filles, d'où l'idée qu'il y aurait un impact hormonal. Dans 80% des cas elle est dite idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa cause. Mais il y a tout de même quelques explications : la première est liée à la glande que l'on a dans le cerveau, appelée l'épiphyse, qui sécrète des hormones, des neurotransmetteurs, au moment de la croissance, et qui ne marcherait pas très bien.

Cela aurait une influence sur le développement de la colonne vertébrale. Et il y a également un terrain génétique puisque les filles dont les mamans ont des scolioses peuvent aussi en être atteintes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera aussi grave. Dans 10% des cas elle s'accompagne de maladies neurologiques et en particulier neuromusculaires, et dans 5% des cas c'est congénital, donc dès la naissance.

La scoliose n'entraîne pas de douleurs, sauf lorsqu'il y a un angle très important de celle-ci qui aboutit à une fixation de la colonne vertébrale, vers 30-40 ans. Il est important dans tous les cas de consulter, le médecin doit la dépister. Dans 90% des cas elle évolue de façon favorable, sans traitement chirurgical, et une fois sur deux on a besoin de porter un corset 24 heures sur 24. On l'arrête ensuite vers 16 ou 17 ans, lorsque la croissance se stabilise tranquillement. A ce moment-là, le patient n'est pas opéré et a une vie normale. Tous les autres traitements, la kiné, les semelles, n'ont pas fait preuve d'une efficacité, même si ça peut aider à accompagner l'enfant."