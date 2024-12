Qu'est-ce que le «pète ton crane», cette drogue aux effets 200 fois plus puissants que le cannabis

"Pète ton crâne" ou "Buddha blue". Deux noms évocateurs pour parler d'une seule et même drogue qui s'invite dans les établissements scolaires et fait déjà des ravages auprès des jeunes. Incolore, inodore, elle se vapote à l'aide d'une cigarette électronique.

Sur la page du lycée Pablo Picasso à Perpignan, une page entière est dédiée à la prévention de cette nouvelle drogue qui se répand comme une trainée de poudre dans les établissements français. Le "PTC" pour "Pète ton crane" ou plus joliment tourné le "Buddha blue" est une drogue de synthèse dont les premiers usages dans l'Hexagone ont été recensés en Normandie. Selon David Saint-Vincent, le coordinateur du CHU de Rouen et administrateur de la Fédération addiction, cette substance est parfaitement illégale, "en-dehors des normes" et "potentiellement dangereuse pour la santé, car on ne sait pas qu'il y a dedans".

Des effets dangereux pour la santé

Cette drogue, bien que composée de cannabinoïdes de synthèse, "n'a rien à voir avec le cannabis en tant que tel". Elle se présente sous forme de liquide pour cigarettes électroniques, incolore et indolore et se vapote. Ses effets, dits 200 plus élevés que ceux du cannabis, peuvent avoir des effets particulièrement violents, voire dangereux sur le corps. Le chef du service du Centre antipoison de Paris, Jérôme Legrand, dénombrait d'ailleurs sur BFMTV, près de 200 cas d'intoxications aigües en France, pour la seule année 2024.

Les premiers effets néfastes constatés sont les mêmes que lors de la consommation de cannabis, à savoir des crises d'angoisse et des "bad-trip". Mais contrairement à la marijuana, dont les effets psychotropes se dissipent généralement au bout de 30 minutes et assez "facilement", ils peuvent ici durer plusieurs heures. Or, comme le rappelle David Saint-Vincent, un tel "bad-trip" "peut potentiellement déstabiliser la personnalité de quelqu'un" et encore plus chez les jeunes. De plus, le "Pète ton crane" peut également provoquer, dans les cas graves, de l'agitation, des troubles de la conscience, une forme de dépendance ou encore des convulsions qui peuvent pousser à l'arrêt cardiaque.

Par ailleurs, grâce à sa translucidité et son absence d'odeur, le "Buddha blue" est difficilement reconnaissable. Il peut ainsi être mélangé à d'autres drogues que des cannabinoïdes, telles que des amphétamines. De plus, comme avec tous cannabinoïdes, les tests de cannabis sont inefficaces dessus étant donné qu'ils n'ont aucune teneur en THC, le composé principal des effets psychotropes dans le cannabis. Deux points qui rajoutent à la dangerosité du produit, notamment pour les parents, personnels éducatifs ou soignants qui voudraient distinguer le liquide à vapoter du PTC.