Quels sont les signes pour détecter un problème de vue chez l'enfant ?

Doit-il porter des lunettes ? Peu après la naissance, il n'est pas toujours évident de détecter si un enfant est atteint de problèmes de vue, notamment de la myopie. Si des points d'étapes sont réalisés régulièrement par le pédiatre ou le médecin généraliste auprès de l'enfant, il existe des signes qui doivent alerter les parents. Dans l'émission Bienfait pour vous, Dominique Brémond-Gignac, cheffe du service ophtalmologie de l'hôpital Necker à Paris, énumère les différentes façons de repérer une quelconque affectation de la vue des enfants.

Un œil plus allongé que la normale

D'abord, à trois mois, "il doit déjà pouvoir suivre une cible", indique le docteur sur Europe 1. "L'enfant qui va prendre son biberon ou le sein, il va regarder quand même sa maman. C'est un point important pour juger en tant que parent", ajoute-t-elle, précisant qu'en cas de moindre doute, il faut penser à demander rapidement au pédiatre ou à l'ophtalmologue.

Si l'enfant est myope, c'est qu'il possède un œil physiologiquement différent des autres. "Cet œil est plus grand que la normale par rapport à l'âge de l'enfant", explique Dominique Brémond-Gignac, qui poursuit : "Le fait que l'œil soit plus allongé fait que les images sur la rétine ne vont pas être focalisées au bon endroit, ce qui va donner une vision floue. Le plus fréquent, c'est un œil trop long".

Des risques rétiniens qui persistent

Si plus tard, l'enfant est opéré de son œil myope, des risques persistent sur la rétine, observe le docteur. "Même si on est opéré, cela va aplatir la cornée de façon justement à recentrer la focalisation sur la rétine. Mais comme l'œil est toujours trop grand, les risques rétiniens ou autres" sont toujours possibles, affirme Dominique Brémond-Gignac.

Puisque l'enfant grandit, l'œil touché par la myopie va lui aussi continuer à grandir. Ce problème de vue est généralement d'origine héréditaire, ou dû à une surexposition aux écrans ou au manque de sorties à l'extérieur, comme il y en a eu souvent lors des confinements. Pour freiner la myopie, on peut utiliser des gouttes, des lentilles rigides ou encore des verres défocalisants.