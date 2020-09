Quatre questions sur l'opération des amygdales

Utile dans plusieurs cas, notamment chez les enfants victimes d'angines à répétition, l'ablation des amygdales est une opération bien moins réalisée aujourd'hui qu'il y a quelques années. Relativement courte, sans véritables complications, elle n'est pourtant pas indolore. Dans l'émission Sans Rendez-vous, mercredi, le docteur Jimmy Mohamed se penche sur cet acte chirurgical loin d'être banal.

Que sont les amygdales et quelle est leur fonction ?

Elles sont au fond de la bouche. Ce sont des organes lymphoïdes, avec un rôle de filtre. Mais parfois, le filtre est trop gros et trop encrassé, avec des infections à répétition. Dans ces cas-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Au fur et à mesure, les amygdales réduisent de volume car on rencontre de moins en moins d'infections nouvelles. Il y a donc moins besoin de stimuler les amygdales. C'est la raison pour laquelle on opère davantage les enfants que les adultes.

Quand opérer les amygdales ?

Il y a deux principales raisons pour justifier une opération. La première raison concerne les angines à répétition, avec plus de sept angines au cours d'une année. On peut alors retirer les amygdales. Pourtant, il faut différencier les types d'angines, entre les épisodes de deux ou trois jours et les angines qui occasionnent une absence d'une semaine à l'école. C'est à l'oto-rhino-laryngologiste (ORL) de décider. La pharyngite, qui est l'infection du pharynx, n'est d'ailleurs pas une indication.

La deuxième raison relève de l'apnée du sommeil. Lorsque les amygdales sont trop grosses, elles empêchent l'air de passer. L'enfant peut faire des pauses respiratoires pendant la nuit. En s'arrêtant de respirer, il a donc un sommeil agité avec des sueurs nocturnes. Au réveil, il est irritable avec de possibles troubles du comportement. C'est l'un des critères qui conduisent à l'opération des amygdales chez les enfants.

Comment se déroule cette opération ?

Sous anesthésie générale. On était quasiment à 70.000 opérations par an dans les années 2000 et on se stabilise aujourd'hui à 35.000. Cela dure entre 30 minutes et une heure. On peut être hospitalisé un jour en fonction de l'âge et les tout-petits de moins de 3 ans peuvent rester un peu plus longtemps. Cela se fait en ambulatoire et les suites sont plutôt simples.

Y a-t-il des complications ?

Cette opération n'est pas anodine. Le principal risque est hémorragique. Il est estimé à 1% le premier jour et souvent, il vient dans les huit heures suivant l'intervention. Il y a un deuxième risque hémorragique qui survient entre les 8e et 15e jour. Il est estimé entre 1 et 3%. C'est très douloureux après l'opération. Le patient reçoit des antalgiques et mange des glaces. Les adultes qui se sont fait opérer en gardent généralement un très mauvais souvenir.