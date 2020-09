Pourquoi Matt Pokora s’engage contre la maladie d’Alzheimer

INTERVIEW

Matt Pokora a décidé cette année de s’engager dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Le chanteur est le parrain de la campagne d’appel aux dons lancés par la Fondation pour la recherche médicale. Car lui-même a été confrontée, au sein de sa famille à cette maladie neurodégénérative, qui entraîne notamment la perte de la mémoire. A l’occasion de la Journée mondiale d’Alzheimer, Matt Pokora raconte les conséquences de la pathologie sur l’entourage du malade et explique l’importance d’aider à financer la recherche.

"C'est bouleversant de voir que l'on n'existe plus dans les yeux de quelqu'un qu'on aime depuis toujours"

"Je sais ce que représente pour une famille d'avoir quelqu'un atteint de cette maladie. Comment c'est dur pour la personne concernée et pour l'entourage aussi", assure Matt Pokora, dont le grand-père a été touché. "Je lui demandais souvent de me parler de ses médailles, parce que la mémoire ancienne, il l'avait encore. Il avait encore cette lucidité-là, alors que deux minutes avant, il ne savait plus qui j'étais. Il ne se rappelait plus qu’il m'avait posé cinq ou six fois de suite la même question."

"C'est bouleversant de voir que l'on n'existe plus dans les yeux de quelqu'un qu'on aime depuis toujours. C'est des moments terribles aussi de voir une personne régresser", poursuit le chanteur. "Ça commence par des petits oublis de clés, de savoir où on a mis telle ou telle chose cinq minutes auparavant, puis après, d’oublier son chemin, puis après d’oublier des personnes. Et puis après, tout dysfonctionne dans le cerveau. Et on a affaire à quelqu'un qui, petit à petit, devient un légume."

"Deux millions de personnes touchées, ça veut dire facilement 10 millions de personnes concernées"

Alors Matt Pokora veut faire passer un message. "Il faut déjà dire que les chiffres progressent", lance-t-il, en référence aux 250.000 cas diagnostiqués en France chaque année. "On a quasiment un million de personnes atteintes en France. Et le chiffre sous vingt ans peut doubler. Deux millions de personnes touchées, ça veut dire facilement 10 millions de personnes concernées si on en compte les accompagnants et les aidants. Et du coup, c'est une maladie sur laquelle on a besoin de faire des recherches, d'avancer, de trouver un remède, ne serait-ce que déjà pour ralentir les effets de la maladie".

Et la lutte n’est pas vaine, assure le chanteur. "Il y a des scientifiques qui ont l'espoir que d'ici cinq ans, ils trouvent quelque chose, un traitement", précise la star. "Ils pensent aussi que ce n'est pas un seul traitement unique qui sera la solution, mais vraiment la combinaison de plusieurs traitements afin de stopper ou ralentir cette maladie."

Si vous voulez donner à l'occasion de cette Journée mondiale contre Alzheimer, vous pouvez le faire avec un simple SMS. Vous écrivez le mot "souvenir" au 92 300, et cela entraine un don automatique de 20 euros.