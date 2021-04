Pourquoi les jeux de société sont bons pour la santé (et pas seulement celle des enfants)

Ils ont connu un véritable regain d'intérêt pendant les différents confinements : lorsqu'on est enfermé à l'intérieur, que ce soit à cause de la pluie ou du Covid-19, quoi de mieux qu'une partie de jeu de société ? Dans ces situations, il ne faut pas hésiter à jouer avec vos enfants, explique le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1. Les bénéfices de ces jeux pour la santé concernent en effet les plus petits, mais aussi les adultes.

Une meilleure gestion des émotions

Pour les enfants, les jeux de société ont d'abord un fort potentiel pédagogique. Ils permettent de développer la capacité de concentration, la mémoire, mais aussi l'esprit logique. Et ce n'est pas tout : en jouant, les enfants vont apprendre à vivre ensemble. Lorsqu'ils font une partie de Monopoly, par exemple, il faut respecter les consignes et attendre son tour pour participer. Quoi de mieux pour apprendre la patience ?

Dans la même idée, le fait de pouvoir gagner ou perdre permet une meilleure gestion des émotions, notamment la frustration. Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent ainsi relativiser et savoir qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Enfin, certains jeux nécessitant de s'exprimer devant les autres peuvent améliorer l'expression orale des enfants, notamment s'ils sont timides.

Une réserve de neurones constituée grâce au jeu

Et pour les adultes ? Premier argument : en jouant en famille, on peut espérer renforcer les liens familiaux, en créant par exemple des rituels autour d'un jeu, qui perdurent dans le temps. Mais sur un plan purement scientifique, le cerveau des adultes a aussi des bienfaits à tirer de ces jeux. Il est en effet doté d'une grande plasticité, c'est-à-dire d'une capacité à s'auto-modeler pour s'adapter à nos actions et créer de nouvelles connexions.

De ce point de vue, les jeux sont parfaits pour nous créer une véritable réserve de neurones et compenser la perte due au vieillissement. Cette réserve est absolument capitale, car elle permet notamment de repousser l'âge d'apparition d'une éventuelle maladie d'Alzheimer.

Et pour ceux qui sont seuls ou qui n'aiment vraiment pas les jeux de société mais qui souhaitent bénéficier de ces bienfaits, il est recommandé de faire des sudokus ou de simples mots croisés : on mobilise ainsi les deux moitiés du cerveau, la logique et la stratégie à gauche, et l'interprétation des informations à droite.