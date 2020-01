Pourquoi le stress fait avoir des cheveux blancs

En période de forte angoisse, rappelle Jimmy Mohamed, les hommes et les femmes se font souvent des cheveux blancs. L'expression est même devenue synonyme de stress intense et d'inquiétude. Dans l'émission Sans Rendez-Vous sur Europe 1, mercredi, le docteur Jimmy Mohamed nous explique que l'excès d'adrénaline soudain va entraîner une libération massive et simultanée de cellules souches de notre cuir chevelu, privées de régénération. C'est en raison de l'épuisement de stock de pigment que les cheveux vont devenir gris, voire blancs.

"En une nuit, la veille de sa décapitation pendant la Révolution française, Marie-Antoinette s'est trouvé des cheveux blancs. Idem pour John McCain, pilote dans l'US Navy, dont l'avion s'est crashé dans le nord du Vietnam. Il s'est retrouvé prisonnier et avec des cheveux blancs, en une nuit. Barack Obama, lui aussi, est très vite devenu grisonnant après son élection.

Ce n'est pas dû au système immunitaire...

On sait que le stress agit sur notre organisme de façon délétère et pourrait donner des cheveux blancs. Les chercheurs se sont demandés si ce n'était pas le système immunitaire qui était attaqué et sécrétait moins de pigments. On s'est amusés à inactiver le système immunitaire de souris. Elles n'avaient plus de défense, mais elles avaient encore des poils qui devenaient gris. On s'est dit qu'on n'était pas dans la bonne hypothèse.

... Ni à un surplus de cortisol

Peut-être que trop de stress entraîne des cheveux blancs avec un surplus de cortisol, l'hormone du stress ? Pour le savoir, on a enlevé les glandes surrénales qui produise du cortisol à ces souris. Résultat : elles ont encore des poils qui deviennent gris, donc on s'est dit que c'était une autre piste.

En cause : un excès d'adrénaline

On sait qu'on a un système nerveux sympathique responsable de la réaction 'fight or flight', 'le combat ou la fuite'. On sait que dans le follicule pileux, on a certaines cellules souches qui agissent comme réservoirs de cellules qui produisent des pigments. Lorsque le cheveu se régénère, ces cellules souches se transforment en cellules qui produisent des pigments et qui vont colorer les cheveux. L'adrénaline produite par le nerf sympathique va activer de façon excessive ces cellules souches qui vont toutes être relarguées d'un seul coup. Elles vont toutes produire du pigment et on va épuiser notre stock en une seule fois car ces cellules souches ne peuvent jamais se régénérer."