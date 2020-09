"Pour maigrir, il faut d’abord bien dormir", conseille le Dr Jimmy Mohamed

>> Les vacances sont terminées depuis plusieurs jours, il est donc temps, si ce n’est encore fait, de recaler son sommeil. Pour ne pas être fatigué, bien sûr, mais également pour éviter d’être en surpoids. Car comme nous le confirme le Dr Jimmy Mohamed vendredi matin sur Europe 1, la qualité du sommeil et la prise de poids sont intimement liés.

"On sait qu'un Français sur deux est en surpoids et que 30% des Français ne sont pas satisfaits de leur sommeil. Or pour bien maigrir, il faut déjà bien dormir, et inversement. Le manque de sommeil est une cause souvent ignorée de prise de poids.

Il y a une explication physiologique. Quand vous ne dormez pas la nuit, vous stressez votre cerveau. Vous allez en quelque sorte le mettre en colère et vous allez sécréter plus de cortisol. Le cortisol va entraîner ce qu'on appelle une lipogenèse, c'est-à-dire la fabrication de cellules graisseuses et donc, forcément, ce gras va s'accumuler à un endroit particulier au niveau du ventre. Et ce gras est responsable de complications métaboliques comme le diabète.

800 grammes en quatre nuits

En plus de ça, on sait que le manque de sommeil va faire que vous allez plus sécréter une hormone qu'on appelle la ghréline. Cette hormone sert à augmenter votre sensation de faim et donc vous allez avoir plus faim. Et inversement, l'hormone qui est censée vous rassasier, la leptine, eh bien vous en secrétez moins. Résultat : vous mangez plus, et vous mangez plus de féculents et de sucré. Evidemment, que ce n'est pas vers les carottes sur lesquelles on va jeter.

Et la prise de poids peut aller très, très vite. Une étude montre qu’en quatre nuits, si vous manquez de sommeil, vous dormez quatre heures par nuit et vous risquez de prendre 800 grammes. 800 grammes en quatre nuits seulement. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est que 20% des 15-25 ans dorment moins de 5 heures par nuit.

La règle du 7x7

Et le pire, c'est qu'à régime équivalent, si vous décidez de perdre un peu de poids, ceux qui dorment moins de six heures par nuit perdent moins de calories que ceux qui vont dormir normalement. Ce qui veut donc dire qu'un manque de sommeil, à raison d'une heure par nuit en moins, suffit à faire grossir et à prendre du poids et à moins en perdre.

Sur le sommeil, il y a une règle toute simple. Vous savez déjà qu’on mange cinq fruits et légumes par jour, qu’on doit boire au maximum deux verres d'alcool et pas tous les jours. Eh bien pour le sommeil, il faut retenir que c'est 7x7. Vous avez besoin de sept heures de sommeil, sept jours dans la semaine. Ça fait 49 heures."