Poêles, papier cuisson... Attention à ces ustensiles de cuisine qui peuvent être dangereux pour la santé

S'il faut faire attention aux aliments qu'on consomme, il faut aussi surveiller les ustensiles dans lesquels on les fait cuire. Car dans nos poêles ou nos papiers à cuisson, il y a des produits chimiques assez nocifs qui peuvent des conséquences sévères sur notre santé.

Risques de certains cancers du foie, des testicules, des glandes mammaires, du pancréas, du sang, du système immunitaire... ces substances chimiques sont aussi soupçonnées de perturber le système endocrinien chez l'homme. En 2019, une étude publiée par Santé publique France avait déjà montré que 100 % de la population française était imprégnée par ces composés utilisés pour leur résistance aux fortes chaleurs ou leurs propriétés antiadhésives et imperméables.

Attention au mode de cuisson

Il n'y a pas moins de 4.500 composés chimiques ultra-toxiques qui font l'objet d'études et le gouvernement français a commencé en janvier à faire la chasse à ces substances, aussi appelés les polluants éternels. Pour savoir si un objet en contient, il faut regarder son étiquette : jusqu'en mai 2019, on pouvait les repérer grâce à l'appellation PFOA, maintenant interdit dans 180 pays. Il a été remplacé par le GenX qui contient du HPFODA, rebaptisé le "forever chemicals", classé déjà par l'Agence européenne des produits chimiques dans la catégorie des substances extrêmement préoccupantes.

Mais si le choix de la poêle ou de la casserole est primordial, le mode de cuisson l'est tout autant. "Pour avoir une alimentation la moins inflammatoire possible, je recommande la chaleur douce comme mode de cuisson", explique Véronique Mounier, docteur en pharmacie, micro nutritionniste et spécialiste en médecine intégrative. "C'est une cuisson vapeur où on ne va pas trop faire chauffer l'eau non plus. L'idéal étant de pouvoir préserver toutes les vitamines et minéraux, donc faire cuire le plus rapidement possible et à une température si possible inférieure à 100 degrés."

Quels ustensiles choisir ?

Côté ustensiles, il vaut mieux choisir une poêle en acier inoxydable qui est simple à nettoyer, facile d'utilisation et qui est durable. Autre avantage : elle permet de cuire ses aliments sans trop de matières grasses à la cuisson. À l'inverse, il faut absolument éviter d'utiliser une poêle en téflon rayée. Quant à l'aluminium, son utilisation en cuisine fait débat. Si on connait les critiques sur les sels d'aluminium contenus dans les déodorants, qui seraient impliqués dans le cancer du sein, les mêmes questions se posent pour les poêles en aluminium.

Dernière solution : les ustensiles en fonte. Si cette matière est moins maniable et onéreuse, elle ne présente pas de danger pour la santé. La fonte est aussi une matière durable, utilisable durant des années, voire des décennies.