Récipients en plastique, poêles rayées... Ces ustensiles de cuisine nocifs pour la santé

De plus en plus de Français surveillent les produits qu'ils mettent dans leur assiette, en essayant de manger bio par exemple. Mais on oublie souvent le rôle que peuvent jouer les ustensiles de cuisine. Les perturbateurs endocriniens présents en effet se mélanger aux aliments que l'on ingère, avertit le docteur Jimmy Mohamed dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1.

Faites-vous attention aux matériaux des ustensiles que vous utilisez pour cuisiner, réchauffer ou même conserver vos aliments ? Faire attention à ce qu'on met dans notre assiette - manger bio par exemple - c’est bien, mais ce n’est pas tout. Il faut faire attention aux récipients dans lesquels on conserve et l'on cuit les aliments et aux ustensiles que l'on utilise pour préparer les repas. Les objets en plastique contiennent notamment de nombreux perturbateurs endocriniens, qui peuvent nuire à notre santé.

Privilégier les biberons en verre plutôt qu'en plastique

A cause des récipients et des ustensiles, on estime que l’on mange l’équivalent d’une carte de crédit en plastique par semaine. Il faut donc privilégier les spatules et les planches à découper en bois ou en inox par exemple. Pour les récipients dans lesquels on conserve les restes, il faut privilégier le verre. Le plus important restant de ne surtout pas chauffer le plastique au micro-onde. Mieux vaut aussi miser sur un biberon en verre plutôt qu’en plastique.

Attention également au revêtement des poêles et des casseroles. Il faut éviter de les rayer ou de les utiliser si l’on voit que le fond est abîmé : des particules toxiques peuvent alors se mélanger aux aliments. Les perturbateurs endocriniens sont encore plus dangereux quand ils se mélangent, avec une poêle rayée et une spatule en plastique qui fondrait à cause de la chaleur par exemple. Certaines personnes sont aussi plus vulnérables que d'autres, comme les enfants et les femmes enceintes.