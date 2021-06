Oui, on peut donner son sang après avoir été vacciné contre le coronavirus

Avec la réouverture des terrasses, les jours fériés du mois de mai et les précédents confinements, les dons de sang se font de plus en plus rares. Afin d’éviter d’atteindre un niveau critique des stocks, l’Etablissement français du sang lance une alerte jeudi. Et il n’y a pas de contre-indications si vous êtes déjà vacciné contre le Covid-19. C’est ce qu’explique Jimmy Mohamed, le consultant santé d’Europe 1.

"Entre confinements et jours fériés, les dons de sang ont été moins nombreux que d’habitude mais les besoins sont constants. Je vous rappelle un seul chiffre : 10.000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner des patients. L’Etablissement français du sang est à la recherche de deux groupes sanguins rares : les groupes O et B. Si vous avez le temps, quel que soit votre groupe, allez donner votre sang !

Il n’existe pas de contre-indication si vous êtes vacciné contre le Covid-19

La vaccination, c’est une autre explication probable de cette baisse des dons. Il est tout à fait possible d’aller donner votre sang juste après la vaccination Cette règle vaut pour tous les vaccins (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen) et reste inchangée que ce soit votre première ou deuxième dose.

Pourquoi est-il nécessaire de donner son sang ?

Le don classique va permettre de transfuser du sang à des malades. Il est utilisé souvent lors d’une intervention chirurgicale, pour des patients qui ont des traitements lourds comme la chimiothérapie, pour une personne qui a eu un accouchement difficile avec une hémorragie de la délivrance ou encore pour les accidentés de la route. Enfin, la transfusion est également nécessaire dans le cadre de maladies du sang comme la leucémie ou de drépanocytose.

Comment se déroule un don de sang ?

C’est extrêmement rapide. Il faut compter une heure de votre temps au total entre l’accueil, l’interrogatoire, le don de sang et la phase de repos. Si vous faîtes un don de sang total, on va vous prélever des globules rouges, des plaquettes et du plasma. Ces éléments iront à trois malades différents : en une heure de votre temps, vous pouvez donc sauver trois vies.

Pour plus d’informations et pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, consultez le site de l’Etablissement français du sang."