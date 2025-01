Pascal Praud et vous - Santé : «On a perdu plus de la moitié des spermatozoïdes en 20 ans», affirme un oncologue

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'oncologue David Khayat évoque la baisse du nombre de naissances en France et les problèmes de fertilité, en affirmant qu'un homme a perdu plus de la moitié de ses spermatozoïdes en 20 ans. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.