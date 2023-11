Pascal Praud et vous - «On n'a jamais tenu compte du coût d'un traitement pour sélectionner les malades», assure un oncologue

Alors que Florent Pagny a annoncé jeudi soir la rémission de son cancer du poumon, contre lequel il se bat depuis 2022, Mathieu, un auditeur, affirme dans l'émission Pascal Praud et vous que le soin n'est pas le même quand on est une célébrité comme le chanteur français. Face à ces propos, l'oncologue David Khayat a tenu à répondre. "En France moins qu'ailleurs. On a un système de santé qui permet un accès aux soins totalement universel, puisque tous les Français y ont droit", assure-t-il au micro d'Europe 1. Il précise que c'est un accès illimité. "On n'a jamais tenu compte du coût d'un traitement d'une maladie pour sélectionner les malades et refuser le traitement parce qu'il était cher", promet David Khayat.