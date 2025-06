Un Angolais opéré par un médecin se trouvant à 11.000 km, une première en Afrique

La semaine dernière, le 14 juin, un cancéreux a subi "avec succès" la première opération chirurgicale robotique sur le continent, réalisée à distance par un médecin se trouvant aux États-Unis, ont annoncé les hôpitaux impliqués, ce jeudi.

Un cancéreux a subi "avec succès" la première opération chirurgicale robotique sur le continent, réalisée à distance par un médecin se trouvant aux États-Unis, ont annoncé les hôpitaux impliqués. La prostatectomie - l'ablation partielle ou complète de la prostate - effectuée le 14 juin était également la première au monde réalisée à une pareille distance, ont affirmé les mêmes sources.

L'opération "s'est bien passée", a déclaré à jeudi l'AFP Carlos Alberto Masseca, le directeur du Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento (CHDC), l'hôpital de Luanda où le patient a été opéré. Trois jours après l'intervention, le patient, Fernando da Silva, 67 ans, a pu rentrer chez lui.

Elle a été "réalisée avec succès" par Vipul Patel, directeur médical du Global Robotics Institute, qui fait partie de l'hôpital AdventHealth Celebration, situé en Floride (sud-est des États-Unis). "La procédure s'est déroulée à une distance de presque 11.000 km, ce qui en fait la téléchirurgie effectuée sur la plus longue distance" au monde, a indiqué l'hôpital AdventHealth Celebration, dans un communiqué mercredi.

Selon l'hôpital angolais, il s'agissait de "la première chirurgie téléassistée réalisée en Angola et sur le continent africain". Une équipe pluridisciplinaire de chirurgiens, d'anesthésistes, d'infirmières, d'ingénieurs et un membre de l'équipe de Vipul Patel étaient présents dans le bloc opératoire à Luanda, a expliqué le CHDC.

Le cancer de la prostate est la première cause de décès par cancer pour les hommes en Afrique subsaharienne, selon l'Observatoire mondial du cancer. De nombreux pays du continent, dont l'Angola, ont peu de moyens de détection précoce et de chirurgie spécialisée. L'opération effectuée est une "avancée magnifique - pas seulement technologiquement, mais pour faire avancer l'équité sanitaire mondiale", a salué Vipul Patel. "Elle marque une étape cruciale vers l'accès à une chirurgie de haute qualité pour les communautés isolées, rurales et mal desservies (...) Ceci est plus que de l'innovation, c'est un bond en avant humanitaire".