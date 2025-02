Guéri d'un cancer de la mâchoire, le journaliste Guillaume Durand était invité de l'émission pascal "Praud et vous pour", diffusée tous les jours de 11h à 13h sur Europe 1, pour témoigner sur son rapport à la maladie. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

En décembre 2021, Guillaume Durand avait annoncé publiquement être atteint d'un cancer de la mâchoire. Il a depuis été soigné par des traitements et a subi une opération de la mâchoire. Mais "quant à la guérison absolue, on n'en sait jamais rien", relate-t-il dans "Pascal Praud et vous".

Pour illustrer son combat contre la maladie, il cite Albert Camus. "Ne cherchons pas la porte et l'issue ailleurs que dans le mur contre lequel nous vivons. Un mur est arrivé devant moi et il ne faut pas chercher à l'éviter", explique Guillaume Durand. "Tout d'un coup, on est confronté à quelque chose qui nous dépasse", ajoute le journaliste qui poursuit son combat en parlant de cette épreuve dans les médias pour sensibiliser le grand public.