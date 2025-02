Pascal Praud et vous - Journée mondiale contre le cancer : «Je me suis aperçue que je saignais non-stop du matin au soir», témoigne Julie Pietri

À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, ce mardi 4 février, la chanteuse Julie Piétri était invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", diffusée tous les jours de 11h à 13h. Soignée pour un cancer de l'endomètre, elle est revenue sur cette épreuve difficile. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il y a un peu plus d’un an, Julie Pietri révélait être atteinte d’un cancer de l’endomètre. Ce mardi, elle se confie au micro de Pascal Praud sur la découverte des premiers symptômes et incite les femmes à se faire dépister. "Si vous avez des saignements et que vous avez mal, il ne faut pas laisser passer l'occasion d'aller consulter", alerte-t-elle, rappelant qu'il s'agit d'un cancer "dit de la ménopause".

Elle-même raconte avoir minimisé les symptômes, lorsqu'elle a constaté les premiers saignements : "je me suis dit que ce n'était pas grave". Alors qu'elle sortait son album Origami, "je me suis aperçue que je saignais non-stop du matin au soir".