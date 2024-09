Pascal Praud et vous - Don de moelle osseuse : comment faire et pourquoi est-il important de donner ?

Avez-vous déjà envisagé de donner votre moelle osseuse ? Ce don peut effectivement sauver des vies, et à l'occasion de la journée mondiale du don de moelle osseuse ce samedi 21 septembre, Marine Jeantet, directrice générale de l'Agence de la biomédecine, détaille dans l'émission Pascal Praud et vous la marche à suivre pour y procéder.

"Plus vous êtes jeune, plus la moelle osseuse est de bonne qualité"

"C'est ultra simple. Tout est inscrit sur le site dondemoelleosseuse.fr, et ça se fait en ligne", explique la médecin sur Europe 1. "Il suffit de remplir un questionnaire en ligne. On vous envoie un petit kit avec un test salivaire, vous le renvoyez et cela permet de faire votre typage, on sait quelle est votre carte d'identité génétique, et on ne vous appelle que s'il y a besoin pour un patient donné", détaille Marine Jeantet.

La directrice générale de l'Agence de biomédecine précise qu'en moyenne, "on vous appelle huit ans après votre inscription, c'est une inscription dans la durée". Raison pour laquelle l’ABM (Agence de la biomédecine), qui a en charge la réalisation de ces prélèvements, recherche des personnes de moins de 35 ans. "Plus vous êtes jeune, plus la moelle osseuse est de bonne qualité", souligne Marine Jeantet.

Quand vient l'appel pour donner la moelle osseuse à un patient, "on vous demande si vous êtes toujours d'accord parce que vous avez le droit de changer d'avis", poursuit la spécialiste, qui raconte comment le don se déroule. "La prise de sang, dans 80% des cas, ne fait pas mal, et elle dure quatre heures. Dans 20% des cas, il faut parfois aller chercher dans l'os de la hanche, cela nécessite une très courte hospitalisation, et c'est en général quand on veut greffer des enfants."

"Trois clics pour pouvoir potentiellement sauver une vie"

Marine Jeantet le résume : "C'est assez rare d'avoir la possibilité avec trois clics de pouvoir potentiellement sauver une vie". Car le don de moelle osseuse peut être la seule solution pour des patients atteints d'une leucémie. "La moelle osseuse, c'est à l'intérieur de tous vos os, l'endroit où l'on fabrique le sang. Ça le régénère en permanence. En cas de cancer du sang, il faut arriver à transformer, à changer cette moelle osseuse pour remplacer les cellules malades par des cellules saines, et permettre (au patient) de survivre", expose la directrice générale de l'Agence biomédecine.

Pour ce faire, les jeunes donneurs sont plébiscités, et en particulier les hommes, relate Marine Jeantet. "Ça prend mieux chez le patient après, c'est une question de chance, de réussite", appuie-t-elle, soulignant que les femmes pouvaient tout de même faire un don de leur moelle osseuse. "Le sujet important est la carte d'identité génétique. On est tous différents, on a tous des histoires familiales différentes. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit compatible avec cette carte d'identité", insiste la directrice générale de l'Agence de biomédecine sur Europe 1.