Papillomavirus : en France comme ailleurs, la vaccination reste la seule arme contre le virus

À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation au Papillomavirus, l'OMS rappelle l'importance de la vaccination. Le vaccin, administré à l'adolescence, permet d'être efficace à 90% contre les infections, réduisant ainsi le nombre de cancers dans le futur.



C'est un virus qui touchera 80% d'entre nous au cours de notre vie. Chaque année, le papillomavirus est responsable de plus de 700.000 cas de cancers dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la Santé. En cette journée mondiale de la sensibilisation aux papillomavirus, l'organisation rappelle qu'il existe un moyen de se protéger efficacement de ces virus : la vaccination.

Le vaccin contre le papillomavirus est efficace à 90% contre les infections. Il est recommandé pour les filles et les garçons de 11 à 14 ans. Un rattrapage est possible jusqu'à 19 ans, mais Xavier Carcopino, président de la société française de colposcopie rappelle que la vaccination est plus efficace lorsqu'elle est faite tôt.

Une vaccination en demi-teinte en France

Il est vrai que si on vaccine avant quatorze ans, on va éviter quasiment 97 % des lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus chez la femme. Mais, quand on vaccine un peu plus tard, cette efficacité va diminuer. Et une vaccination après seize ans permet d'éviter 40 % des lésions très cancéreuses et un peu plus de 34 % des cancers. Donc il faut vacciner tôt", insiste-t-il au micro d'Europe 1.

Le vaccin a un avantage : même après contamination pour les femmes qui ont des lésions précancéreuses du col de l'utérus, une fois traitées, les femmes vaccinées ont moins de risque de faire une rechute. En France, seulement la moitié des filles sont protégées. Dans des pays comme l'Australie, où le taux de vaccination avoisine 80%, le cancer du col de l'utérus pourrait être éradiqué d'ici dix ans.