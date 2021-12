Obligation du masque à l'extérieur : comment réagissent les Français ?

Le retour du masque obligatoire à l'extérieur rassure-t-il tous les Français ? Pas vraiment. Face à la propagation fulgurante du Covid-19, cette obligation divise la population. A Paris et Cannes, les riverains ont exprimé au micro d'Europe 1 leur étonnement, désapprobation ou satisfaction suite à l'annonce de cette mesure.

Une obligation "difficile" à comprendre

"C'est assez énervant parce que je pense que ça ne sert absolument à rien quand on est en extérieur, où on ne croise personne. C'est un petit peu compliqué à comprendre", confie une Parisienne, circonspecte. Même son de cloche du côté d'un monsieur, qui préfère jouer les rebelles : "J'aurai le masque un petit peu en dessous de la bouche, au niveau de la moustache, pour respirer. Puis, je le remettrai quand je verrai un gendarme".

D'autres relativisent : "Si on me demande juste de mettre un masque et qu'on n'est pas confinés, ça passe. Maintenant, on commence à être un petit peu habitués aux masques", souligne un Parisien. Une autre passante voit elle aussi le côté positif des choses : " Il fait froid. Donc, au final, ça tient chaud", relativise-t-elle. "Je trouve ça très bien. C'est un bon moyen de se protéger", surenchérit une dame du quartier.

Un casse-tête à Cannes

Dans les Alpes-Maritimes, le retour du masque en extérieur vire au casse tête. A Cannes, s'il n'est pas exigé sur la Croisette, il est en revanche de rigueur dans le centre-ville. Avec un grand ciel bleu et des températures printanières, il y avait du monde cet après midi dans les rues et la foule n'était pas toujours masquée, malgré l'obligation. Jacques, retraité cannois, ne comprend pas qu'il y ait "autant de monde" sans masque.

"Je n'étais pas au courant"

Les passants sans masque assument : "On entend dire qu'on ne peut pas se contaminer dehors, donc on enlève le masque". Certains touristes ne sont, quant à eux, même pas au courant de la nouvelle règle : "Je ne savais pas, mais je pense que c'est de bon ton de le mettre là où il y a des concentrations de gens", confie l'un d'entre eux.

Dans l'émission Europe Midi, le médecin urgentiste Gérald Kierzek a quant à lui pointé l'inutilité de l'obligation de porter le masque en extérieur. "Cela n'a pas de sens", a-t-il estimé au micro de Thierry Dagiral.