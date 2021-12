Covid-19 : l'obligation du masque en extérieur «n'a pas de sens», estime Gérald Kierzek

INTERVIEW

Un moyen de rassurer la population, mais inefficace face à la propagation du variant Omicron du Covid-19 . Dans l'émission Europe Midi, le médecin urgentiste Gérald Kierzek a pointé l'inutilité de l'obligation de porter le masque en extérieur, comme la mesure a été décidée dans certaines grandes villes récemment, à Paris , Lyon ou Villeurbanne. "Cela n'a pas de sens", a-t-il estimé au micro de Thierry Dagiral.

Une transmission facilitée dans les espaces clos

A Paris, le port du masque en extérieur va en effet être de nouveau obligatoire à compter de vendredi. Une mesure dont certains Parisiens ne voient pas l'intérêt. "On a fait toute une campagne de vaccination. On a prouvé par A + B que le masque ne servait pas à grand chose à l'extérieur, et maintenant on doit le reporter. C'est un peu aberrant", fustige une Parisienne interrogée au micro d'Europe 1.

L'urgentiste de l'hôpital Hôtel-Dieu, près de Notre-Dame-de-Paris, a expliqué dans Europe Midi que "le coronavirus se transmet comme tous les virus respiratoires à l'intérieur, dans une atmosphère close où on ne peut pas ventiler, ni aérer". Gérald Kierzek a souligné l'efficacité du masque en intérieur, qui "contient un brassage de population", mais s'est appuyé sur une image pour démontrer que son port en extérieur est inutile. "Quand vous fumez une cigarette à l'extérieur, le nuage de fumée va se dissiper dans l'air. Le nuage de coronavirus, c'est exactement la même chose.

La mesure "ne va pas changer la donne" face à Omicron

Le médecin urgentiste de l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris a aussi affirmé qu'en plein air, "le temps de contact, c'est-à-dire la durée d'exposition au coronavirus, est extrêmement courte, et donc elle ne permet pas de contaminer", en prenant l'exemple de deux personnes qui se croisent dans la rue.

Pour Gérald Kierzek, cela ne va pas limiter la forte propagation du virus observée ces derniers jours . "Ce n'est pas (cette mesure) qui va changer la donne sur les contaminations à Omicron en particulier", a-t-il ajouté. Face au variant très contagieux du Covid-19, le médecin urgentiste a, pour finir, appelé à la sérénité.

"Il n'y a pas de raison de paniquer, comme les exemples étrangers nous le montrent (...). (Omicron) s'apparente à un rhume ou à quelque chose de bénin", a-t-il assuré, insistant sur le fait qu'il n'y a que très peu de patients Covid réellement malades dans les hôpitaux.