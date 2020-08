Non-respect du port du masque : Nice représente "12 à 13%" des amendes en France, selon Estrosi

INTERVIEW

Jeudi, le Premier ministre Jean Castex annonçait que le nombre de verbalisations pour infraction aux règles du port du masque atteignait "un flux de 700" par jour. Samedi sur Europe 1, le maire de Nice Christian Estrosi a affirmé que parmi ces 700 amendes, "12 à 13%" étaient données par la police de sa ville. "Je pense qu’il faut vaincre le Covid et pas apprendre à vivre avec", a -t-il déclaré, et pour cela "il faut créer les conditions pour protéger. A Nice, nous n'avons jamais été en retrait, avec les obligations les plus élevées".

"Nous ne transigeons sur rien"

Christian Estrosi en a profité pour rappeler qu'il a été "le premier à prendre un arrêté d'obligation du port du masque il y a plusieurs semaines de cela". Arrêté qui, selon lui, a conduit à de nombreuses verbalisations. "Le Premier ministre a annoncé que près de 700 PV pour non-respect du port du masque étaient distribués par jour. A Nice, nous représentons à nous seuls avec la police municipale près de 12 à 13% de ces 700 PV", a-t-il certifié sur Europe 1. "C'est vous dire que nous ne transigeons sur rien !"

Interrogé sur la signification de ces résultats et d'une possible indiscipline des habitants de Nice, Christian Estrosi a rejeté l'hypothèse. "Une grande partie de ceux qui ont été sanctionnés étaient souvent des visiteurs extérieurs", et non des Niçois, s'est-il félicité.