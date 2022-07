Nice : Christian Estrosi annonce le retour du port du masque obligatoire dans les transports

Alors que les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse et que 200.000 cas positifs ont été enregistrés mardi, le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé mercredi sur RTL le retour du port du masque obligatoire dans les transports dès lundi. L'édile a en effet pris un arrêté commun avec les élus de la Métropole.

"Nous devons protéger la population"

Le nombre de contaminations "devrait légèrement dépasser les 200.000" sur les dernières 24 heures, a annoncé mardi le ministre de la Santé François Braun lors d'une audition à l'Assemblée nationale. La septième vague épidémique "augmente ces derniers jours" et "nous enregistrons de l'ordre de 120.000 cas (par jour) en moyenne cette dernière semaine, avec un nombre de cas qui devrait légèrement dépasser les 200.000 ce soir", a déclaré François Braun en ouverture d'une discussion sur le projet de loi "de veille et de sécurité sanitaire".

Face à un virus qui "circule plus et plus vite, nous devons protéger la population et veiller au retentissement de cette reprise sur le système de santé", a plaidé le ministre devant la commission des Lois, au lendemain de sa nomination dans le gouvernement Borne II.

"Il faut serrer la vis"

Dans sa ville, Christian Estrosi a eu l'habitude d'anticiper régulièrement les décisions du gouvernement. Une annonce bien acceptée par les Niçois. "Je trouve ça entièrement normal, je suis vaccinée, je ne crains rien mais je garde le masque quand même", témoigne une habitante. "Le remettre dans les transports en commun, c'est bien, mais dans ce cas-là, il faudrait le remettre partout parce que sinon, c'est totalement inutile. Il faut serrer la vis, sinon on replonge", avance un Niçois.

Il est vrai que le masque était bien moins présent dans le bus ou dans le tramway ces derniers temps. Faudrait pas que ça aille au-delà des transports en commun. Les transports en commun, ça se justifie, parce que ça peut être bondé et les gens ne sont pas toujours vigilants quand ils sont malades. C'est une annonce rassurante", assure Blanche qui a toujours porté son masque.

206.000 cas de Covid-19 ont été recensés en France mardi en 24 heures.