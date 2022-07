EN DIRECT - Remaniement ministériel : qui sont les nouveaux entrants et sortants du gouvernement ?

EN DIRECT

Le gouvernement Borne II commence à être connu. Après quelques jours de tergiversations suite au départ de plusieurs ministres après leurs défaites aux élections législatives (Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin), Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont tranché et vont annoncer le remaniement ministériel ce lundi matin.

Les informations à retenir : Damien Abad quitte le gouvernement

Olivier Véran va être nommé porte-parole du gouvernement

Marlène Schiappa de retour au gouvernement

Le médecin François Braun nommé ministre de la Santé

Damien Abad quitte le gouvernement

Le ministre des Solidarités Damien Abad n'aura pas résisté à la tempête. Visé par une plainte pour "tentative de viol", Élisabeth Borne et Emmanuel Macron ont pris la décision d'écarter Damien Abad de leur nouveau gouvernement. Pour le remplacer, le gouvernement a choisi Jean-Christophe Combes, qui devient ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et des Solidarités.

Véran nommé porte-parole en remplacement d'Olivia Grégoire

Encore un changement pour Olivier Véran. Nommé ministre des relations avec le Parlement en mai, après avoir été ministre de la Santé pendant deux ans, Olivier Véran devient le nouveau porte-parole du gouvernement en remplacement d'Olivia Grégoire. Cette dernière rejoint Bercy et devient ministre déléguée chargée notamment des PME, du commerce, de l'artisanat.

Pour remplacer Olivier Véran, l'exécutif a choisi Franck Riester, qui était jusque-là ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité.

François Braun récupère la Santé et la Prévention

Chargé par le gouvernement de rédiger une "mission flash" pour endiguer la crise dans les hôpitaux, le médecin urgentiste François Braun va voir ses prérogatives élargies puisqu'il a été choisi pour remplacer Brigitte Bourguignon, battue aux dernières élections législatives, à la tête du ministère de la Santé.

Marlène Schiappa de retour au gouvernement

C'est un retour surprise. Deux mois après avoir quitté la vie politique, Marlène Schiappa, l'ancienne ministre déléguée à la Citoyenneté, revient au gouvernement et sera en charge de l'Économie sociale et solidaire et de la vie associative.

Christophe Béchu remplace Amélie de Montchalin à la Transition Écologique

Battue aux élections législatives, Amélie de Montchalin quitte le très important ministère de la Transition Écologique. Pour la remplacer, Élisabeth Borne et Emmanuel Macron ont choisi Christophe Béchu, le maire d'Angers et proche de l'ancien premier Ministre, Édouard Philippe. Déjà ministre déléguée aux Collectivités locales, ce dernier change donc ce portefeuille. Il est remplacé à son poste par la maire de Beauvais, Caroline Cayeux.

L'ancien préfet Jean-François Carenco nommé ministre des Outre-mers

L'ancien préfet Jean-François Carenco a été nommé lundi ministre des Outre-mer en remplacement de Yaël Braun-Pivet, élue depuis présidente de l'Assemblée nationale, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Le nouveau ministre, qui a été notamment préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon (1996-1997) et de Guadeloupe (1999-2002), diplômé de l'Ena, présidait jusqu'à présent la Commission de régulation de l'Énergie. Il remplace Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines, élue mardi dernier présidente de l'Assemblée nationale.

Clément Beaune nommé ministre des Transports

Élu de justesse député de Paris lors des élections législatives, Clément Beaune quitte son poste de ministre délégué chargé de l'Europe. Il va hériter du ministère des Transports, vacant depuis le départ de Jean-Baptiste Djebbari en mai dernier. Pour le remplacer, l'Élysée a nommé a nommé l'économiste Laurence Boone, cheffe économiste de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Jean-Noël Barrot hérite du Numérique

Jean-Noël Barrot, député des Yvelines fraîchement réélu, va être nommé ministre délégué au numérique. Le poste était, lui aussi, vacant depuis le départ de Cédric O en mai dernier.

Plus d'informations à suivre.