Naturopathie : orties, thym, ail... que prendre pour être en forme toute l'année ?

Des plantes pour vous aider à être en forme toute l'année. La naturopathie est une médecine holistique "complémentaire de la médecine classique" qui peut vous aider à affronter la rudesse de l'hiver, les allergies printanières ou encore les grosses chaleurs de l'été. Dans "Sans Rendez-vous", sur Europe 1, le naturopathe et auteur du livre "Naturopathie, le guide saison par saison", Loïc Ternisien, livre ses "mélanges à la druide" pour aider votre organisme à résister aux assauts extérieurs tout au long de l'année.

Le thym et l'ail pour booster le système immunitaire en hiver

Avec des températures proches de zéro, voire négatives, l'hiver est une saison assez redoutée pour notre santé car le corps y est mis à rude épreuve. Mais les plantes peuvent vous aider à mieux vous en sortir. Parmi elles : le thym. Il "booste les défenses immunitaires" et permet de mieux résister aux assauts des rhino-pharyngites et autres gastro-entérites caractéristiques de ces mois de l'année, résume Loïc Ternisien. Un remède qui se prépare en infusion ou en onguent à appliquer sur le torse.

Pour tonifier son système immunitaire et prendre soin de son microbiote, le naturopathe conseille également de manger de l'ail, des aliments riches en chlorophylle (chou vert, brocolis, épinards, haricots verts, asperges...) et des légumes de saison. Mais la nature offre aussi des outils pour se réchauffer rapidement si le mercure descend trop bas, comme le "romarin ou le gingembre".

L'ortie, alliée indispensable contre les allergies printanières

Au sortir de l'hiver, l'avènement du printemps peut être le début d'un véritable enfer pour des millions de Français victimes d'allergies respiratoires. Mais les allergiques disposent d'un allié de poids dans ce combat : l'ortie. "C'est un très bon antihistaminique qui permet vraiment au système immunitaire de se préparer", confirme au micro d'Europe 1 Loïc Ternisien. Un remède à prendre en amont du printemps, pendant environ quatre à six semaines, sous forme de tisane (3 à 4 fois par jour) ou de gélules. Côté alimentation, le naturopathe conseille également de manger des œufs… de caille. Car "des études ont montré qu'ils contiennent un très bon antihistaminique".

Si toutefois une crise d'allergie survient, il suffit simplement "d'augmenter temporairement les doses" pour aider votre organisme. Mais "cela dépend des symptômes", précise le spécialiste.

La sève de boulot pour une cure détox

Bien que printemps ne rime pas avec cure détox, de nombreux Français profitent de cette période de l'année pour en faire une. Préférant le terme "nettoyage métabolique", Loïc Ternisien recommande de prendre de la sève de bouleau. Un produit "formidable" selon lui pour stimuler le foie, les reins, et donc éliminer les "déchets métaboliques que l'on pourrait avoir emmagasiné tout au long de l'hiver".

Le plasma océanique, le petit plus contre la déshydratation en été

Passées les allergies du printemps, place à la torpeur de l'été (et aux séances de bronzage pour les plus chanceux). Mais avec la chaleur, le risque de déshydratation augmente et boire en quantité suffisante se révèle d'autant plus indispensable. Heureusement, Loïc Ternisien a un atout dans sa manche pour éloigner encore un peu plus ce danger : le plasma océanique. Ce dernier "contient les mêmes minéraux que le plasma sanguin" et permet donc de limiter la perte de minéraux intrinsèque à la transpiration.

Le plasma se prend sous une forme d'ampoule à verser dans sa bouteille d'eau, eau qui doit être "à température ambiante pour limiter l'effort digestif de l'organisme".

L'automne, le temps de la préparation

Si l'automne est également une période rude pour le corps humain, elle n'est qu'un avant-goût des dangers de l'hiver. C'est donc le bon moment pour préparer son organisme à résister au froid et aux bactéries. Outre le thym, le spécialiste recommande la vitamine D, le magnésium ou encore le zinc. Mais il précise que ce traitement doit se prendre après avoir "fait un travail sur son alimentation" auprès d'un naturopathe pour être sûr de pouvoir assimiler les vitamines et les minéraux. "Si l'intestin est perméable, on peut prendre tous les suppléments de la Terre, ça ne sert à rien." Les "mélanges à la druide" interviennent donc dans un second temps.