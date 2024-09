Mpox : le fabricant danois du vaccin fournira 2 millions de doses supplémentaires en 2024

Bavarian Nordic, le fabricant danois du vaccin contre le mpox, s'est engagé jeudi à fournir deux millions de doses supplémentaires de son sérum d'ici la fin de l'année, après l'arrivée des premiers vaccins en République démocratique du Congo (RDC), foyer de l'épidémie. "En réponse à l'épidémie actuelle et à la forte demande des gouvernements et des organisations (...) la société a donné la priorité à la production" de son vaccin, a annoncé le laboratoire dans un communiqué.

265.000 doses sont déjà arrivées par avion à Kinshasa

La RDC, pays de loin le plus touché dans le monde par le virus, a recensé depuis janvier 22.000 cas et 716 décès liés au mpox, selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique congolais chargé d'organiser la riposte contre l'épidémie. Plusieurs épidémies de mpox sont actuellement en cours dans le centre de l'Afrique. Mais la situation en RDC s'est compliquée avec l'apparition du variant appelé "clade 1b", dont la dangerosité et la contagiosité sont pour l'heure difficiles à évaluer, selon plusieurs spécialistes.

Quelque 265.000 doses sont arrivées par avion à Kinshasa au cours des derniers jours. Ces vaccins doivent être déployés sur tout le territoire, grand comme quatre fois la France, en vue d'une campagne de vaccination qui doit commencer le mois prochain. Si les deux millions de doses supplémentaires annoncées par le laboratoire "semblent suffisantes pour répondre à la demande prévue à court et moyen terme", l'entreprise "continue d'explorer d'autres leviers qui pourraient permettre d'augmenter encore sa capacité", a souligné le fabricant.

Le vaccin bientôt produit en Afrique ?

Il envisage notamment de transférer la production de son vaccin à "des entreprises en Afrique ou dans d'autres parties du monde". Seul homologué à ce stade en Europe et aux États-Unis, ce vaccin est uniquement destiné à des adultes. Bavarian Nordic s'est en outre dit prêt à produire jusqu'à 11 millions de doses d'ici à 2025. Conséquence de la priorité donnée au vaccin mpox, Bavarian Nordic va repousser à 2025 d'autres commandes qui devaient être honorées en 2024, a-t-il précisé sans plus de détail.