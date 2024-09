Les autorités indiennes mettent un cas de «mpox spouçonné» à l'isolement

Le ministère indien de la Santé a annoncé dimanche avoir mis à l'isolement un cas de "mpox soupçonné" en précisant que le pays le plus peuplé du monde avait mis en place des "mesures solides" contre cette maladie virale. Il n'y a eu, à ce jour, aucun cas confirmé de mpox en Inde, un pays de 1,4 milliard d'habitants.

"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter", estime le ministère

"Un jeune patient masculin, qui a récemment voyagé en provenance d'un pays où des transmissions de mpox ont été détectées, a été identifié comme cas suspect de mpox", a précisé le ministère dans un communiqué. "Le patient a été mis à l'isolement dans un hôpital dédié et son état est actuellement stable", ajoute le ministère en précisant que des prélèvements "sont en cours d'examen pour confirmer la présence de mpox". Le communiqué ne précise pas où la maladie aurait pu être contractée.

"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter", estime le ministère. "Le pays est entièrement préparé à la gestion d'un tel cas, lié à un voyage, et a mis en place des mesures solides pour contrôler et diminuer tout risque potentiel", ajoute encore le communiqué du ministère. La recrudescence de la maladie sur le continent africain et l'apparition d'un nouveau variant (clade 1b) avaient poussé l'OMS, le 14 août dernier, à déclencher son plus haut degré d'alerte mondiale.