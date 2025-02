«Mon espace Santé» : de nouveaux outils attendus pour équiper les médecins de ville

Jeudi 27 février, l'Agence du numérique en santé a annoncé l'évolution de l'application "Mon espace Santé" sur les deux prochaines années, pour faciliter son utilisation et la prise en charge par les médecins de ville. L'objectif est de rendre le partage des données de santé "fluide et sécurisé."

Les médecins de ville et spécifiquement les radiologues verront d'ici deux ans leurs outils numériques améliorés pour pouvoir plus facilement consulter l'historique médical de leurs patients, y compris l'imagerie, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires et l'Agence du numérique en santé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un Français sur quatre a activé son "espace santé"

Financées par l'Etat, ces améliorations font partie du "Ségur du numérique en santé", un large programme d'investissement de 2 milliards d'euros, qui vise à généraliser le "partage fluide et sécurisé de données de santé" entre soignants et avec les patients, selon un communiqué commun du ministère de la Santé, de l'Agence du numérique en santé et de l'Assurance maladie.

Le programme inclut le déploiement large de "Mon espace santé", un carnet de santé numérique lancé il y a trois ans, qui centralise les données médicales des Français et permet aux soignants d'accéder facilement aux informations médicales de leurs patients.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des mises à jour logicielles ont déjà concerné "une large majorité d'établissements et de professionnels" pour qu'ils puissent "envoyer automatiquement" certains "documents utiles" sur cet espace. A ce jour, selon le ministère, 18 millions de patients ont activé leur "espace santé" soit un Français sur quatre.

Accès aux radiographies dès 2027

"En janvier 2025, 33,5 millions de documents (prescriptions de médicaments, résultats d'examens de biologie, compte-rendus de consultations...) ont été envoyés aux patients via cet espace, soit une augmentation de 47,5% depuis janvier 2024", précise le communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le programme entre dans une "nouvelle étape", a expliqué le ministère lors d'une visioconférence de presse : les nouveaux dispositifs lancés jeudi visent à "simplifier" l'accès aux données et permettre aux médecins de ville et radiologues de consulter "à tout moment et en toute sécurité, l'historique médical de leurs patients".

D'ici mi-2027, les radiologues pourront consulter via "Mon espace santé" les images contenues dans leurs logiciels professionnels, sans avoir besoin de dupliquer ces fichiers lourds mais grâce à une mise en réseau. Ils pourront ainsi utiliser l'historique des examens d'imagerie pour préciser leur diagnostic, et éviter les examens redondants.

La suite après cette publicité

Les industriels spécialisés ont jusqu'à mi-2026 pour développer leurs solutions techniques et jusqu'à mi-2027 pour les "déployer partout".

Les médecins de ville pourront eux, au cours d'une consultation, "sans clic" et en un rapide coup d'oeil, voir si l'espace contient de nouveaux documents et examens, les consulter sur la même plateforme, ou encore ajouter des données "sans effort".