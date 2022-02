«Mon espace santé» : tout comprendre au nouveau carnet numérique lancé ce jeudi

Le carnet de santé passe en version numérique. Ce nouveau service public appelé Mon espace santé , est à destination de tous les Français assurés. Pour le créer, l'Assurance maladie va envoyer dans les prochains jours ou prochaines semaines des codes par mail ou par courrier. Une fois créé, l'espace est vierge et c'est à vous, patient, de le remplir et de déposer toutes vos informations concernant votre santé : vos derniers examens sanguins, les ordonnances de vos différents traitements, vos dernières radios, ou encore vos antécédents médicaux.

Ensuite, au moment d'un rendez-vous médical, vous pouvez choisir de partager ou non certaines de ces informations avec votre médecin. L'espace propose aussi une messagerie sécurisée pour échanger avec les soignants si besoin, plutôt que de communiquer par mails. Au cours de cette année, ce carnet de santé numérique sera enrichi. Un agenda sera notamment ajouté pour vous rappeler, par exemple, votre rendez-vous chez l'ophtalmologue. À terme, les médecins, biologistes ou radiologues pourront transférer directement sur cet espace les ordonnances, les bilans ou encore les comptes-rendus d'hospitalisation. Il est par ailleurs possible de s'opposer à la création de cet "espace santé", dès réception du code d'activation.

Quels sont les avantages de ce carnet numérique ?

Invité sur Europe Midi jeudi, Thomas Fatôme, le directeur général de l'Assurance maladie a assuré que cette fois, la tentative de numérisation des dossiers personnels de santé va fonctionner. "On a essayé de réunir les conditions et les enseignements de ce qui a été fait sur 10 ou 15 ans. Dans un premier temps, nous allons ouvrir de façon presque mécanique des "espaces santé" pour tout le monde, sauf si les assurés s'opposent dans un délai de six semaines", a-t-il expliqué. "Ensuite, on va l'alimenter, c'est-à-dire que les laboratoires de biologie, les cabinets de radiologie, les hôpitaux, les médecins et pharmaciens vont alimenter automatiquement cet espace, qui va s'enrichir. Donc petit à petit, il va rentrer dans notre quotidien et notre parcours de soins."

Et ce n'est pas tout, parmi les spécificités de ce nouvel outil, ses fonctionnalités de messagerie et d'agenda. "Ca va vous permettre de communiquer avec vos professionnels de santé mais également vous rappeler vos rendez-vous, vos rappels de vaccination ou de dépistage. On va progressivement construire un catalogue d'applications donc ça va être dynamique et on pense que ça va permettre aux assurés de s'en emparer", a poursuivi Thomas Fatôme.

Cet outil est-il suffisamment sécurisé ?

Par ailleurs, le directeur général de l'Assurance maladie a rappelé les limites de cette messagerie numérique. "Evidemment on respecte les conditions de travail des professionnels de santé et des médecins. C'est eux qui pourront avoir l'initiative de vous renvoyer, par exemple, des éléments d'information ou une ordonnance. Et dès lors que ce dialogue sera engagé par le médecin, vous pourrez ensuite le poursuivre."

Quant à la protection du secret médical, il a enfin assuré que "l'espace santé" est hébergé en France dans des conditions strictes de sécurité. "C'est vous qui choisissez ensuite avec qui vous voulez partager ces données. L'État, les mutuelles, l'Assurance maladie, et même les complémentaires santé et les entreprises n'y ont pas accès."