Mon bébé de dix mois n'a pas encore fait ses dents, est-ce normal ?

C'est une question qui peut rendre anxieux certains parents, surtout en cas de retard : quel est l'âge normal auquel un bébé fait ses premières dents ? C'est justement le cas de Manu, un auditeur, qui s'inquiète que sa fille de dix mois n'ait encore aucune dent, alors que son frère en était déjà pourvu à six mois. Dans "Sans Rendez-vous", sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed le rassure, fait le point sur l'âge moyen d'apparition des premières dents de lait, et en profite également pour rappeler l'importance de les brosser.

"Absolument aucun problème"

"L'âge d'apparition des premières dents varie en fonction des enfants. Donc un bébé de dix mois qui n'en a pas n'a absolument aucun problème. Il arrive même que certains enfants sortent leurs premières dents au bout d'un an, tandis que d'autres sont très précoces. Si on ne l'explique pas, on sait en revanche que cela à un caractère héréditaire et on retrouve souvent chez un enfant qui fait ses dents précocement, ou tardivement, plusieurs membres de la famille qui ont suivi le même chemin.

D'une façon générale, les premières dents apparaissent très rarement avant trois mois. Dans l'immense majorité des cas, cela commence entre quatre et sept mois par les incisives du bas, puis celles du haut, et les molaires vers un an. En tout, une vingtaine de dents de lait vont pousser. Quant aux définitives, elles commencent à apparaître à partir de cinq ou six ans.

L'importance de prendre soin des dents de lait

Si elles sont donc temporaires, cela n'empêche pas qu'il faille prendre soin des dents de lait dès leur apparition. Non content d'avoir une importance capitale dans la mastication et l'élocution, elles vont également guider la pousse des dents définitives. Par ailleurs, une carie non traitée sur une dent de lait peut atteindre la définitive qui pousse en-dessous. C'est pour cela qu'il faut les brosser dès le début, dans un premier temps avec de l'eau, puis avec du dentifrice."