Microbiome cutané : pourquoi est-il essentiel de prendre soin de ces bonnes bactéries ?

Tout comme dans l'estomac avec ses microbiotes intestinaux, la peau est peuplée de bonnes bactéries qu'il est primordial de bien entretenir si l'on souhaite éviter quelques désagréments quotidiens. Le microbiome (ou microbiote) cutané, qui englobe une multitude de bonnes bactéries, régit la bonne santé de votre peau et nécessite un bon entretien. Pour les moins coquets, le chroniqueur beauté de Bienfait pour vous, Benjamin Lévêque, donne les astuces et les notions à savoir pour en finir avec points noirs, acné, rougeurs ou encore peau sèche.

À quoi sert le microbiome cutané ?

Ces milliards de minuscules bactéries se promènent et cohabitent sur notre peau à partir du moment où notre maman nous les transmet, lors de l'accouchement. Ils sont bien évidemment invisibles à l'œil nu et évolueront tout au long de notre vie. Quel intérêt a-t-on alors à y faire attention ? Premièrement, elles servent à protéger la peau en agissant comme une petite barrière contre le soleil, la pollution ou encore les maladies de la peau.

Si l'on néglige cette particularité du corps humain qu'est le microbiome cutané, les mauvaises bactéries peuvent venir s'y loger bien plus aisément, comme l'explique le docteur et spécialiste Jérémy Lupu. "Ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que le microbiome cutané, lorsqu'il est en déséquilibre, induit une inflammation. Cette inflammation se traduit par des poussées de ces maladies inflammatoires, quand on est prédisposé à en avoir, c'est-à-dire l'acné, ou alors ce qu'on appelle la dermatite atopique, l'eczéma, qui est plutôt présent chez les enfants, chez les plus petits", explique-t-il, en poursuivant : "Toutes ces maladies-là, effectivement, elles sont dépendantes de l'état de notre peau et notamment de l'état de notre microbiote ou notre microbiome."

Comment faire pour en prendre soin ?

Si vous nettoyez votre visage dès qu'une petite goutte de sueur en émane, oubliez tout de suite ! Certes, vous allez retirer les saletés, mais vous allez aussi retirer les bonnes bactéries. Ensuite, veillez à utiliser un nettoyant au pH neutre, idéalement. La peau est à un pH entre cinq et six et si par exemple, vous utilisez du savon de Marseille, qui a un pH à dix, vous allez décaper votre peau et ainsi chasser toutes bonnes bactéries.

Très important également, évitez d'amener vos doigts à votre visage trop souvent, car dessus y résident les mauvaises bactéries. Enfin, une bonne hygiène de vie est également primordiale pour une peau en bonne santé : protégez-vous du stress et évitez une alimentation trop grasse ou bien trop sucrée.