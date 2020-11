Lien social et entretien de la mémoire : les bienfaits inattendus des jeux vidéo

>> Les jeux vidéo sont trop souvent associés à l'addiction, aux comportements violents ou encore à l'isolement et ne sont pas toujours abordés de manière positive. Pourtant, des chercheurs leur auraient trouvé des bienfaits : ils seraient par exemple bons pour notre santé mentale. Et ils permettraient même, dans certains cas, de travailler notre mémoire et de créer du lien social, assure Jimmy Mohamed, le consultant santé d'Europe 1.

"C'est le résultat d'une étude, menée par l'Université d'Oxford, qui s'intéresse à des joueurs âgés de plus de 18 ans qui jouent à deux jeux vidéo. Le premier s'appelle Plants vs. Zombies. Le principe est simple, le joueur incarne une plante qui doit tuer des zombies. Le second, c'est Animal Crossing où l'on incarne un villageois entouré d'animaux qui doit rembourser le prêt de sa maison, jardiner, pêcher ou encore faire de la plongée.

Les chercheurs se sont rendus compte que le temps de jeu était associé à un sentiment de bien-être des joueurs. Ils apprécient l'environnement, le jeu. Ce bien-être se forme parce qu'il faut des compétences pour jouer à des jeux vidéo, il faut s'entraîner pour réussir. Mais ce bien-être existe aussi parce cette pratique crée du lien social. Mais attention, les résultats de cette étude ne concernent pas les enfants.

Les jeux vidéo seraient bons pour les personnes âgées

Une seconde étude a été menée par les universités californiennes. Elles ont créé un jeu vidéo qui s'appelle NeuroRacer dans lequel le joueur doit conduire une voiture sur une route semée d'obstacles. C'est, finalement, une forme de Mario Kart. Ces chercheurs ont remarqué des effets sur les personnes âgées de 60 à 85 ans. Lorsqu'elles jouent douze heures par mois, elles augmentent leur niveau de concentration.

La pratique du jeu vidéo renforce également la mémoire des personnes âgées, à court terme. Ce bénéfice persiste même six mois après l'arrêt du jeu."