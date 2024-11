Lentilles de contact ou lunettes de vue ? 3 millions de Français ont opté pour les lentilles qui offrent un certain confort de vie, et ils sont toujours plus nombreux avec l'épidémie de myopie. Seulement, pour leur santé, ils feraient peut-être mieux de revenir aux lunettes. Effectivement, plusieurs études ont montré la présence de substances chimiques potentiellement dangereuses dans les verres de contacts, qui migrent dans le corps.

Du plastique et du dioxyde de titane : voici ce qui a été retrouvé dans des lentilles de contact à la suite d'expériences. Plongées dans du liquide lacrymal pour mimer celui de nos yeux, une dizaine de lentilles, toutes différentes, ont rejeté des microplastiques et du dioxyde de carbone vers le liquide. Des larmes donc, chargées de ces substances potentiellement toxiques qui circulent ensuite dans notre corps.

Des larmes chargées de dioxyde de titane

"Le dioxyde de titane, on sait que ça peu être irritant a priori pour l'œil" rappelle Adélaïde Robert, cheffe de la rubrique santé du magazine 60 millions de consommateurs. Avant d'ajouter que "c'est probablement cancérogène". Seulement, comme elle l'explique, nous ne connaissons pas encore les répercussions lorsque la substance "passe dans le liquide lacrymale" pour migrer ensuite dans l'organisme.

Des études doivent être menées pour connaître les conséquences de ces contaminations via les yeux. En attendant, il est conseillé aux porteurs de lentilles de bien choisir un liquide de rinçage sans dioxyde de titane pour limiter leur exposition à cette substance controversée.