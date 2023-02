Les orthoptistes sont désormais autorisés à prescrire des lunettes

C'est une petite révolution dans le milieu de l'optique. Depuis deux jours, vous pouvez obtenir votre première paire de lunettes sans consulter d'ophtalmologue. Les patients âgés entre 16 et 42 ans peuvent effectivement maintenant s'adresser directement à un orthoptiste. Une solution pour désengorger les cabinets d'ophtalmologie et permettre aux ophtalmologues de se concentrer sur les cas les plus complexes.

Un blocage psychologique et politique

Dans un coin du cabinet de Laurent Milstayn, orthoptiste, de grosses lunettes pour tester la vision avec des verres de couleurs qui coulissent trône à côté d'un appareil qui mesure la taille de l'œil. "Ce sont exactement les mêmes outils que l'ophtalmo a dans son cabinet", argumente le médecin.

Il se réjouit de pouvoir enfin prescrire des lunettes à un patient qui n'en a jamais porté. "Quand on nous dit qu'on n'est pas capable, c'est un blocage psychologique et un blocage politique. Depuis une vingtaine d'années, ce sont majoritairement les orthoptistes qui font la pré-consultation dans les services d'ophtalmologie, sans que ceux-ci aient besoin de reprendre les mesures que les orthoptistes fournissent", détaille-t-il.

Plus pratique

Dans la salle d'attente, Geneviève, elle, se rend régulièrement chez une orthoptiste pour de la rééducation. "Je pense que mon orthoptiste peut être à même effectivement d'exiger une nouvelle correction. J'ai un œil qui est très paresseux, qui a besoin d'être corrigé et ça évite un déplacement supplémentaire", explique la patiente.

Pour les pathologies complexes, il faut tout de même passer par la case ophtalmo mais les nouvelles attributions des orthoptistes sont encore peu connues. Un travail de pédagogie reste à faire.