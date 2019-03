Les Académies de médecine et de pharmacie signalent leur opposition commune à l’homéopathie

Elles lui refusent même le qualificatif de "médecine alternative". Dans un communiqué commun publié mardi, les sages de l’Académie de médecine et de l’Académie de pharmacie signalent leur défiance vis-à-vis de l’homéopathie, dont elles réclament notamment la fin du remboursement par la Sécurité sociale.

Comme le précise Le Figaro, c’est la première fois que les pharmaciens joignent leurs voix à celle des médecins pour prendre officiellement position sur l’homéopathie.

Un probable effet placebo. Les sages rappellent notamment l’insuffisance des connaissances scientifiques sur les effets réels de l’homéopathie, dont les résultats observés par certains patients pourrait s’expliquer "par la sous-estimation de l’effet placebo avec attente". En conséquence, le communiqué demande notamment que l’information au patient soit améliorée, en indiquant par exemple sur les boîtes qu’aucune preuve scientifique n’a permis de démontrer l’efficacité du produit.

L'homéopathie plébiscitée des Français. Malgré la défiance du monde médical, l’homéopathie reste largement plébiscitée par les Français. Selon le "Baromètre santé 360" Odoxa de janvier 2019* pour Nehs, Orange et l’Asip-Santé, publié par Le Figaro, la moitié des sondés avoue y avoir recours "régulièrement" ou "de temps en temps". Et parmi les Français qui croient aux bienfaits des "médecines alternatives et complémentaires", 72% se disent convaincus par l’homéopathie, qui arrive ainsi en troisième position derrière l’ostéopathie et l’acupuncture.

*Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 995 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet du 19 au 20 décembre 2018.