Le jeûne séquentiel, un "élixir de jeunesse", assure le docteur Frédéric Saldmann

Le docteur Frédéric Saldmann a partagé au micro d’Europe 1 les secrets du jeûne séquentiel. Invité de l’émission "La bande d’Anne Roumanoff", pour la sortie de son livre On n’est jamais mieux soigné que par soi-même, la santé sans tabou, l’expert a partagé les secrets de cette pratique alimentaire. "Il s’est passé un événement fin 2019. Une étude scientifique est sortie sur le jeûne séquentiel. En fait, on a découvert l’élixir de jeunesse. Comment rajeunir de l’intérieur", explique le docteur. Le jeûne séquentiel, c’est-à-dire cesser de manger tous les jours à une certaine heure durant, au moins, 14 heures, serait bon pour la santé. C’est ce que Frédéric Saldmann explique de façon détaillée dans son nouvel ouvrage.

L’idée est de passer de trois à deux repas par jour : "On dîne et on attend 13 heures le lendemain pour déjeuner." La boisson est toutefois autorisée pendant la période à jeun, "de l’eau, du thé, du café", énumère-t-il. Et pour les débutants, pas d’inquiétude explique le docteur, il existe deux coupes-faims naturels : "De l’eau avec de l'agar-agar" ou encore "manger un gâteau basse calorie avec de l’eau et de l’agar-agar", pour avoir l’impression de sortir de table.

Lutter contre "l’obsolescence programmée du corps"

Selon le docteur Frédéric Saldmann, le jeûne séquentiel n’est rien de moins qu’une "révolution" : "C’est comme si dans une vie on avait un nombre de repas à prendre. Manger, ce n’est pas rien, c’est faire travailler le foie, le rein, des hormones, des enzymes et à un moment donné, qu’est-ce qui se passe ? Le corps fatigue un petit peu."

L’idée est donc d’économiser notre corps et les résultats sont bluffants selon le médecin. "Quand on pratique ce jeûne séquentiel on baisse l’inflammation du corps qui est la porte d’entrée de toutes les maladies. On monte à fond l’immunité, débarrassée des cellules cancéreuses qu’on produit tous les jours, des virus, des bactéries et des toxiques aussi. En plus, on monte l’hormone de croissance anti-vieillissement jusqu’à 3.000 % (…) On lutte contre notre obsolescence programmée."

Selon l’expert, il faut trois mois au corps pour s’habituer à ce rythme de prise de repas. Attention toutefois, précise le médecin, ce régime n’est pas pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et si contre indication médicale.