La torsion testiculaire chez l'enfant, une urgence médicale méconnue

Il y a des maux que les parents peuvent avoir du mal à identifier, notamment chez l'enfant ou l'adolescent. Parmi eux, les douleurs testiculaires. Un problème pas toujours bien compris des parents qui peuvent sous-évaluer la gravité de la situation. Pour Toubib, un urgentiste dans un service de pédiatrie, il est nécessaire de consulter rapidement un médecin ou d'aller aux urgences en cas de douleurs testiculaires, déclare-t-il au Micro d'Europe 1. L'urgentiste recommande une prise en charge rapide pour éviter la perte du testicule.

"Dès l'apparition de douleurs aux testicules, il faut aller aux urgences. C'est un sujet très ignoré par les parents et sur lequel on se lamente souvent aux urgences. Pour faire simple, vous pouvez avoir une torsion testiculaire. C'est très simple à comprendre. La noix de coco pend à son arbre et elle va se tordre. Il va alors falloir la détendre pour que le sang circule à nouveau sinon, ça fait garrot et le testicule va mourir. L'enfant ira bien mais il va perdre un testicule.

Course contre la montre

C'est une urgence horaire car vous avez six heures après le début de la douleur testiculaire pour détendre le testicule et que le sang repasse afin de l'irriguer. Si vous arrivez huit à dix heures après le début de la douleur - une douleur souvent très intense - il n'y a plus grand chose à faire. Il ne reste qu'à enlever le testicule, tout simplement.

Une urgence médicale qui peut aussi toucher les adolescents

Les adolescents peuvent être concernés et c'est aux parents de demander. C'est aussi parfois aux parents de regarder même si c'est difficile parce qu'ils sont grands. Il faut toujours regarder cette zone quand il y a des douleurs abdominales, surtout chez un adolescent.

Il faut voir si les testicules ont augmenté de volume. Ca peut être douloureux, ça peut être rouge, ça peut être chaud et surtout, ce sont des symptômes qui se remarquent à l'œil. Ce sont des signes qui vont être évident et c'est dommage de les louper."