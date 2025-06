La Sécurité sociale va rembourser des verres qui freinent la myopie

La Sécurité sociale va pour la première fois rembourser en partie des verres qui freinent l'évolution de la myopie chez les enfants, selon un arrêté paru au Journal officiel mardi.

La Sécurité sociale va pour la première fois rembourser en partie des verres qui freinent l'évolution de la myopie chez les enfants, selon un arrêté paru au Journal officiel mardi. Ces verres sont désormais inscrits sur la liste des produits remboursables par l'Assurance maladie, au terme de cet arrêté, qui précise qu'ils pourront être pris en charge dans le "traitement de la myopie forte" (-6 dioptries - et/ou très évolutive à -0,5 dioptrie par an) "chez l'enfant au-delà de 5 ans et de moins de 16 ans".

Une innovation intéressante pour lutter contre la myopie

Commercialisé sous le nom Miyosmart par le groupe japonais Hoya, ce verre vise non seulement à corriger la myopie chez l'enfant mais aussi à freiner son évolution. Ces produits, apparus depuis quelques années, enthousiasment nombre d'ophtalmologues, mais aucun n'était jusqu'alors remboursé par la Sécurité sociale, du moins au-delà du taux très faible appliqué à l'ensemble des verres correcteurs.

La Haute autorité de santé (HAS) avait ouvert la voie en 2022 à un remboursement, en estimant que les verres Miyosmart apportent une innovation intéressante dans le traitement de la myopie. La HAS juge néanmoins que ce service n'est que "mineur", pointant que les études fournies n'ont porté que sur des échantillons réduits de patients, et qu'elles n'ont qu'un recul limité dans le temps.

Un remboursement partiel

Le remboursement des verres Miyosmart sera donc partiel : le groupe a précisé à l'AFP que l'Assurance maladie rembourserait 44,28 euros sur un prix total de 147,60 euros par verre. Le reste sera largement "assuré par les complémentaires", a précisé le groupe. "Il va rester très peu de reste à charge: dans la plupart des cas, on va éviter le renoncement aux soins."

D'autres groupes proposent des verres freineurs de myopie, tel le géant de l'optique EssilorLuxottica, mais pour l'heure, seul Miyosmart a fait l'objet d'un avis favorable de la HAS. Cette innovation intervient alors que la myopie est un problème de plus en plus important de santé publique: selon certaines projections de référence, la moitié de la population mondiale en sera atteinte en 2050.