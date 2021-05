La reprise des relations sociales primordiale pour notre santé mentale... et physique

J-2 avant la réouverture des terrasses. L'impatience est de mise chez les Français, qui pourront à nouveau se réunir à table à l'extérieur à partir de mercredi. Un sentiment de liberté qui ira de pair avec des conséquences bénéfiques sur la santé. Les relations sociales sont en effet primordiales pour rester en forme, psychologiquement mais aussi physiquement, explique le docteur Jimmy Mohamed lundi matin au micro d'Europe 1.

"Nous sommes tous impatients de la réouverture des restaurants car on a le sentiment de retrouver une certaine liberté. Mais cela aura aussi un impact direct sur notre santé. La période a été assez difficile et angoissante pour tous, car la crise du Covid-19 a notamment aggravé l'isolement social, en particulier chez les plus jeunes. Plus aucune distraction, des cours ou un travail à distance, peu de perspectives et donc, forcément, un stress qui a augmenté. Or la solitude et l'isolement social sont très néfastes pour votre santé cardiovasculaire. De récentes études ont en effet montré que les personnes seules ou privées de relations sociales sont deux fois plus susceptibles que les autres de développer des pathologies graves comme de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque ou même un infarctus.

Le bonheur et la santé sont déterminés par nos relations sociales

De nombreuses études ont par ailleurs montré que les personnes les plus engagées socialement sont globalement en meilleure santé et ont moins de risque de souffrir de dépression ou d'avoir une baisse de leurs capacités intellectuelles. Ces données sont en accord avec la longue étude menée par l'Université de Harvard sur les facteurs qui déterminent un vieillissement en bonne santé. La principale conclusion de cette étude, qui a débuté en 1939, est extrêmement simple : le bonheur et la bonne santé sont déterminés par des relations de qualité avec vos familles ou vos amis. Au-delà de la réouverture des terrasses, nous allons retrouver un lien social primordial.

Quid du risque de contamination en terrasse ? La probabilité de contracter le Covid en espace extérieur est extrêmement réduite par rapport à un milieu clos. Dehors, l'énorme quantité d'air va en quelque sorte diluer d'éventuelles particules du virus et donc quasiment anéantir le risque de contamination par aérosol. Reste le risque de contamination au travers des gouttelettes de salive, autrement dit des postillons. Raison pour laquelle je vous recommande de vous faire vacciner dès que possible pour que nous retrouvions très vite notre vie d'avant."