LA QUESTION SEXO - Pourquoi suis-je sensible à certaines caresses et pas à d'autres ?

Nous ne sommes pas toujours sensibles à toutes les caresses de nos partenaires. Dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1, Catherine Blanc, sexologue et psychiatre, répond à la question d'une auditrice qui se dit très satisfaite de sa vie sexuelle avec son compagnon mais qui s'étonne de ne rien ressentir quand ce dernier lui caresse les tétons.

La question de Inès

"Mon copain est formidable au lit. Sexuellement, je peux dire que je suis épanouie, mais j'ai remarqué que je ne ressentais absolument rien lorsqu'il me stimulait les tétons. Je lui ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter, mais j'ai peur que cela le vexe. Suis-je normale ?"

La réponse de Catherine Blanc

Nos désirs et nos envies nous sont propres. Dès lors que l'on se place dans une relation de couple, chacun doit pouvoir communiquer et verbaliser. Inès n'a pas à se forcer et la communication doit primer afin d'ouvrir le champ des possibles lors du rapport sexuel.

Avons-nous tous les mêmes zones érogènes ?

Absolument pas. Et quand bien même toutes les zones de notre corps seraient érogènes, nous n'avons pas le même investissement de ces zones-là. Caresser, mordiller, embrasser… Nous n'en faisons pas la même chose. Nous avons la liberté d'aimer certaines caresses, certaines stimulations, et pas d'autres. Inès doit pouvoir décrire ses envies, ce qui lui plaît ou pas. Elle peut avoir envie de ne pas être touchée du tout au niveau des seins, ou bien orienter son partenaire vers le côté du sein et non le téton.

Pourquoi son partenaire continue-t-il à se focaliser sur ses tétons ?

Là où le problème s’épaissit, c’est que l'homme aussi peut avoir une excitation à toucher, à stimuler particulièrement ces zones du corps de sa partenaire. Nous faisons des gestes qui ne sont pas seulement a l'intention de l'autre mais aussi à l'intention de nos désirs et de nos excitations. Il peut attendre quelque chose de sa compagne quand il lui touche les seins. Dès lors, même si les seins d’Inès ne réagissent pas, le fait de sentir que ses tétons son source d’excitation pour son partenaire peut suffire à lui faire plaisir. Il est important d’ouvrir son imaginaire à l’autre car cela permet d’envisager d’autres choses.

La peur d’Inès de vexer son compagnon est-elle justifiée ?

Une femme ne doit pas avoir peur de dire « non », elle n’est pas nulle parce qu'elle ne se sent pas en capacité de tout recevoir. Les femmes peuvent dire leurs limites parce que celles-ci n’éloignent pas les membres du couple, au contraire elles ouvrent le champ des rencontres. Certes, un simple « Non » est assez castrateur car il renvoie à l'autre son incompétence, c’est pour cela qu’il faut plus de communication, sans tomber dans l'autoritarisme.