LA QUESTION PSYCHO - Couple : mon partenaire tourne tout à la dérision, que faire ?

Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles tourner des sujets sérieux sur le ton de l'humour plutôt que des les affronter ? Comment réussir à avoir enfin une discussion avec son partenaire quand celui-ci se retranche toujours derrière le rire ? Sylvain, qui rencontre des difficultés de communication avec son compagnon, s'interroge. Dans "Sans Rendez-Vous", sur Europe 1, Catherine Blanc, sexologue, lui répond. Elle traduit notamment ce comportement par une volonté de fuir mais surtout par l'expression d'un malaise chez l'autre, auquel il faut remédier.

La question de Sylvain

"Je me rends compte qu'à chaque fois que j'essaie de discuter sérieusement avec mon copain, il fait des blagues et tente de me faire rire. Nous n'arrivons jamais à discuter de notre couple, de ce qui ne va pas selon moi. Pourquoi réagit-il comme ça ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Avoir des difficultés à communiquer est extrêmement fréquent. Et l'humour est un bon moyen pour communiquer des choses graves. Par le biais de l'humour on peut faire passer des informations, mais c'est aussi l'occasion de fuir la communication et de dévaloriser l'importance que représente pour l'autre le fait d'échanger sur des sujets précis. Selon les couples, certains préfèreront le silence, ne répondront pas ou hocheront de la tête. Et puis fuiront la conversation. Là, il y a une sorte de légèreté avec le rire. Et du coup, on met de la légèreté là où il n'y en a pas, et là où en face il y a de l'inquiétude. Et effectivement, la position de ce jeune homme, c'est de rendre tout anecdotique, alors que ça ne l'est pas pour son partenaire.

L'expression d'un malaise

On va parfois fuir parce que l'on n'est pas capable de se confronter, on n'est pas capable de se remettre en question ou même d'être remis en question. Donc on se sert de l'humour parce qu'on sait que ça fonctionne, et ça permet de reprendre le pouvoir puisque l'on fait rire l'autre.

Alors si on identifie que c'est soit par difficulté d'aborder le sujet, d'être remis en question ou qu'il y a un malaise, il faut peut-être commencer en disant : 'Je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour toi, je le comprends, mais je voudrais que tu puisses au moins m'entendre, à défaut de me répondre. Au moins écoute-moi et n'en fais pas une blagounette'. Sinon ça devient finalement une colère sourde et une frustration trop importante pour celui qui n'arrive pas à s'exprimer.

C'est un peu un rire nerveux, que l'on le retrouve aussi dans la sexualité. Certaines femmes surtout, dès qu'on les touche, se mettent à glousser, à rire, alors qu'en fait, elles ne savent pas très bien quoi faire.

Difficile de parler de sexualité

On peut en effet être mal à l'aise, même sur la question de la sexualité. Les couples ont du mal à parler de leur sexualité, parce que c'est rentrer dans des émotions et pas simplement dans la pratique de la sexualité elle même. Dire : 'Tu sais ça, ça ne me plaît pas trop'. Ou : 'Ça, je n'aime pas, ça me fait souffrir'. Et bien ce sont des conversations très difficiles à avoir.

C'est souvent beaucoup plus intime de parler de ses émotions que de dévoiler nos sexes et agir de nos sexes. C'est sans doute là que nous sommes le plus en difficulté. Et souvent, notre sexualité physique pèche par difficulté d'exprimer ou d'être libre de nos émotions. Nous avons aussi souvent du mal à bouger le curseur pour remettre les choses plus en adéquation avec ce que l'on est ou ce que l'on devient. Parce qu'évidemment, tout cela évolue au fil des ans et donc il faut à chaque fois remettre notre relation un petit peu à l'ordre du jour, donc s'exprimer un tant soit peu.

Alors les blagues sont bonnes, mais à condition que ça ne fasse pas taire et que ça ne muselle pas les relations."