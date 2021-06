LA QUESTION SEXO : Pourquoi les hommes mettent-ils souvent la main dans leur caleçon ?

Dans l’émission Sans rendez-vous d’Europe 1, la sexologue Catherine Blanc répond aux questions des auditeurs. Mardi, elle a écouté celle de Louane, 24 ans, qui se demandait pourquoi son copain mettait si souvent sa main dans son caleçon, sans même sans rendre compte. Catherine Blanc a expliqué d’où vient ce réflexe gênant.

La question de Louane

Mon copain a 23 ans et dès qu'il est devant la télé ou sur son téléphone, il met sa main dans son caleçon, sans vraiment s'en rendre compte. Il fait ça très souvent. Pourquoi ? Comment faire pour qu'il arrête ?

La réponse de Catherine Blanc

"C'est fréquent chez les jeunes garçons quand ils découvrent leurs pulsions sexuelles. Car c'est une zone qui s'éveille et qui est tellement accessible, avec un pénis qui change de forme, de taille au fur et à mesure des émotions de la journée. Inévitablement, ça devient une sorte de fonctionnement presque réflexe conditionné de Pavlov qui, pour certains, va rester parce que c'est un réflexe.

Indépendamment de ça, cela s’explique car le pénis bouge. Un pénis change de taille régulièrement et, quand l'homme marche, ce pénis évolue. Donc ils ont l'habitude de le replacer et ça devient presque naturel. Et ils oublient qu'il y a parfois un public. Je parle de réflexe conditionné parce que c'est un moment d'abandon, de tranquillité. Ils ne s'en rendent pas compte car c'est dans leur normalité, avec eux-mêmes.

On pourrait comparer ça, toutes proportions gardées bien sûr, avec les femmes qui touchent beaucoup leurs longs cheveux. C'est plus charmant, bien sûr, parce que c'est plus une sexualité détournée, mais c'est sensuel. Ce ne sont que des cheveux mais parfois, le cheveu va être vraiment perçu comme étant très érotique et un symbole de poils pubiens. Rendons-nous à l'évidence : se toucher les cheveux, c'est aussi une façon d'érotiser son corps. Les femmes le font avec quelque chose considéré comme très loin de la sexualité, alors que les hommes le font avec leur pénis.

Faut-il réprimander celui qui fait ça ? Il faut en effet recadrer car il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intimité. Et il faut respecter les autres en ne les engageant pas dans notre intimité.