LA QUESTION SEXO - Pourquoi les hommes fantasment-ils d’être avec deux femmes au lit ?

Le fantasme du plan à trois est très répandu. Si le nombre de couples qui concrétisent cette envie reste relativement faible c'est en partie parce que beaucoup d'hommes n'envisagent le plan à trois qu'en compagnie de deux femmes. C'est le cas du conjoint de Clémentine, qui se demande pourquoi cette condition est si importante. Dans "Sans Rendez-vous" ce lundi, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc explique que cela procure un sentiment de toute-puissance.

La question de Clémentine

L’autre soir, j’ai posé la question à mon copain de savoir s’il aimerait faire un plan à trois, juste par curiosité. Il m’a répondu oui mais seulement si la troisième personne est une femme. Cela ne m’a pas étonnée. Pourquoi les hommes fantasment-ils autant d’avoir deux femmes au lit pour eux ?

La réponse de Catherine Blanc

L'idée de deux femmes est plus séduisante la plupart du temps, tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence et il y a le super héros. Deux femmes qui se disputent mon corps et mon sexe c'est le fantasme merveilleux, ultime. Simplement il ne faut pas être angoissé à l'idée de devoir subvenir aux besoins de l'une et de l'autre.

Mais il y a une idée de toute-puissance formidable qui fait qu'on va préférer ça à la comparaison avec un autre corps, avec un autre pénis, avec une autre compétence et peut être aussi être dérangé par une connotation qui pourrait laisser penser à une homosexualité qu'il ne faudrait pas révéler le cas échéant. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans ce sens mais c'est généralement l'idée.

Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'arrogance à vouloir satisfaire deux femmes ?

Bien sûr qu'il y a de la toute-puissance, mais dans la sexualité il y a une forme de toute-puissance. Cela permet aussi de passer de l'une à l'autre ce qui peut aussi être l'excuse de ne pas avoir abouti à quelque chose avec la première.

D'une certaine manière, c'est jouer au tout-puissant, désiré par toutes, courant de droite à gauche, ne pouvant pas terminer bien sûr, ce qui ne permet que l'arrogance de la toute-puissance. Mais dans nos fantasmes, nous avons beaucoup d'arrogance, ce n'est pas le cas quand on réfléchi les choses dans une relation. Dans nos fantasmes ça va un petit peu dans le sens très narcissique individuel.

La peur de la comparaison, c'est la peur que la femme préfère l'autre ?

La comparaison c'est de se comparer soi-même avec l'autre, ou bien être comparé via l'autre en sentant qu'il se joue quelque chose. Certains vont aimer parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du voyeurisme mais il y a aussi l'idée qu'on pourrait perdre le lien avec son partenaire.

Ceci étant, la personne qui pose la question, elle la pose pour voir si elle est potentiellement en danger et si son compagnon pourrait avoir envie d'une autre femme qu'elle mais c'est aussi une façon d'introduire son propre désir. Donc c'est pour voir si son homme va répondre "mais non ma chérie il n'y a que toi". Là elle est au moins fixée sur ce sujet sans être manifestement très étonnée. Ou alors c'etait une façon pour elle d'évoquer la possibilité d'aller voir ailleurs mais cautionnée par l'autorisation de son partenaire.

Une femme préférerait-elle aussi deux hommes ?

Les femmes sont comme les hommes, dans leur délire de toute-puissance. Elles ont aussi l'envie d'avoir deux hommes, de satisfaire deux hommes, d'être désirées par deux hommes, d'être disputées même par deux hommes. Ceci étant, après tout dépend de la formule, ça peut aussi être très anxiogène. Si c'est pour être receveuse de tous les fantasmes, ce peut être plutôt angoissant, alors que dans une présence féminine il y a quelque chose de l'ordre du câlin, de la douceur, du voyeurisme aussi qui est satisfait, mais encore une fois la possibilité de se comparer et de souffrir de cette comparaison.

Vaut-il mieux garder ce fantasme à l'état de fantasme ?

On a le droit, on fantasme des trucs très tordus souvent. Quand on s'amuse, qu'on les exprime, qu'on ne se sente pas jugé est une très bonne chose. Après, s'il s'agit de les vivre, il faut s'assurer qu'on est bien au diapason de cette liberté, qu'on est prêts à toujours dire stop le cas échéant quand on ne se sent plus de cet élan là. Parce qu'en effet, on peut se brûler les ailes et avoir le sentiment que tout d'un coup on a ouvert une brèche et que la relation s'est, du coup, fragilisée. Donc c'est toujours avec vigilance, tous les fantasmes ne sont en effet pas bons à être vécus.