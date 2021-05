LA QUESTION SEXO - Mon copain éjacule trop vite, comment puis-je le rassurer ?

Etre performant sexuellement est un enjeu majeur chez les hommes. Mais que se passe-t-il quand on a des difficultés à performer ? Et comment soutenir son compagnon dans ce cas précis ? C'est ce que se demande Sandra, dont le compagnon souffre d'éjaculation plus ou moins précoce. Un moment parfois difficile pour ce dernier souligne la sexologue dans Sans rendez-vous, qui prône le dialogue dans le couple pour résoudre problème.

La question de Sandra :

Mon copain éjacule assez vite quand on est au lit et cela le gêne. Il est très stressé à chaque fois qu'on a un rapport parce qu'il veut que ça dure plus longtemps. Je lui ai dit que cela ne me dérangeait pas que le rapport ne dure pas longtemps mais il ne veut pas me croire. Je ne sais pas comment lui faire accepter l'idée pour qu'il n'ait plus honte.

La réponse de Catherine Blanc

Il ne s'agit pas forcement d'éjaculation précoce dans ce cas. D'ailleurs, la définition a évolué au fil des ans car on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Est-ce que ça dépend d'un temps ? Est-ce que ça dépend de la jouissance ? D'après Sandra, cela ne la dérange pas du tout, même s'il elle ne dit pas non plus qu'elle y trouve son compte. En clair, Sandra nous explique qu'elle vit durant le rapport, aussi court soit-il, ce qu'elle a besoin d'y vivre. Cependant, on ne sait pas pourquoi ça ne la dérange pas car les questions sont trop courtes. Donc, on peut se demander pourquoi ça ne la dérange pas. Est-ce que ça la dérangerait si c'était plus long ?

Est-ce que ça ne la dérange pas parce qu'elle est tellement amoureuse que ça n'a aucune importance qu'elle y trouve son compte ? Ou est-ce que ça ne la dérange pas parce qu'à peine pénétrée, de toute façon, elle jouit ? Dans le cas de Sandra, on ne sait pas et on ne peut qu'émettre des hypothèses. Ce qu'on peut entendre en revanche, c'est que lui, ça le gêne et qu'il n'est pas satisfait de son éjaculation.

Alors, pourquoi n'est-il pas satisfait de son éjaculation ? Est-ce qu'il ne l'est pas parce que finalement, il y a quelque chose qui raconte son anxiété ? Est ce que c'est parce qu'il a l'impression de ne pas montrer une certaine image? Est-ce que c'est parce qu'il se dit 'j'ai besoin qu'elle n'en puisse plus, que ça dure longtemps'. Je pense que la première des choses à faire pour l'aider, c'est de lui poser la question 'pourquoi voudrais-tu que ça dure plus longtemps' ? Surtout que Sandra y trouve son compte, et il faut rappeler qu'il n'y a pas forcément de loi de temps dans une relation sexuelle. Il y a simplement une coordination de relation, de qualité de relation, de plaisir, de jeu, d'érotisation sur un court ou long temps.

Si ça dure très peu longtemps, est-ce qu'elle peut quand même prendre du plaisir ?

Bien sûr, surtout qu'on ne sait pas si avant il y a eu des caresses, des préliminaires, etc... On a tendance à résumer une relation sexuelle à la pénétration mais il y a des femmes qui sont très sensibles de la peau, du clitoris et pour qui la pénétration n'est pas une fin en soi.

La première question réelle à lui poser, c'est 'pourquoi ça te gêne ?' Qu'est ce qui te manque ? Est-ce qu'il manque des choses pour lui ou alors, imagine-t-il qu'il manque des choses pour sa copine ? Si c'est le cas, il faut absolument préciser sa perception à elle.

Le problème, c'est qu'il ne la croit pas. Comment résoudre ça ?

Il faut argumenter pour le convaincre, en lui expliquant pourquoi elle aime ça, pourquoi ça lui plait et pourquoi elle pourrait ne pas aimer plus long. C'est en discutant qu'ils trouveront une solution à deux."