LA QUESTION SEXO - Mon conjoint me fait l’amour uniquement quand il a bu, est-ce normal ?

La dépendance à l’alcool peut avoir de lourdes conséquences sur un couple. Marie, une auditrice de l’émission Sans Rendez-Vous sur Europe 1, en fait actuellement l’expérience. Depuis quelque temps, son conjoint lui fait uniquement l’amour quand il a bu. Elle a demandé conseil à la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc, qui lui a répondu jeudi après-midi.

La question de Marie

"Avec mon conjoint nous traversons des hauts et des bas. En ce moment, tout ne se passe pas très bien avec lui. J’ai remarqué qu’il me faisait l’amour uniquement lorsqu’il a bu, comment expliquer cela ?"

La réponse de Catherine Blanc

"C'est extrêmement problématique, ça veut dire qu'il ne va pas bien. Nous ne parlons pas uniquement de la sexualité. Si tout d'un coup, il y a une tension entre deux personnes et que le seul moyen de s'approcher l'un de l'autre, c'est par le biais d'une prise d'alcool, c'est qu'il y a une problématique générale. Une problématique d'abord dans la relation, mais surtout une problématique pour cet homme-là. C'est-à-dire que si on a besoin de boire pour être en lien avec l'autre, c'est qu'on est dans un état de déprime manifeste et de manque peut-être même de sérotonine. Du coup, on va avoir recours à des tas de choses extérieures qui vont entraîner une relation de couple qui ne va pas bien. Et comme la relation de couple ne va pas bien, on vit la sexualité avec de l'alcool. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, donc il n'y a que de la technique et de la mécanique sexuelle.

L'alcool ne fait pas du tout bon ménage avec la sexualité. Et puis surtout sa femme voit bien qu'il n'est pas animé par son désir pour elle, mais bien tout d'un coup porté par autre chose. On va donc de plus en plus vers une relation qui est déficiente.

Ne vaudrait-il mieux ne pas avoir de relation sexuelle ?

On a trop tendance, notamment la jeunesse, à penser que l'alcool leur permettra de passer le cap de l'inhibition et de la pudeur. Mais en fait, ça ne donne pas du tout la notion de la compétence réelle. Il y a une sorte d'addiction qui se fait sans quoi on ne se sent pas à la hauteur. Il faut savoir que non seulement ça entraîne des pertes d'érection, mais ça entraîne aussi des éjaculations qui ne viennent pas chez certains hommes ou au contraire qui arrivent très, très rapidement.

Il ne faut pas vouloir absolument faire l'amour pour faire l'amour puisque là il y a un véritable malentendu. Accepter que ça se passe dans ces conditions, c'est même méprisant d'elle-même. Il faut pouvoir dire que ça ne va pas en ce moment, aller voir quelqu'un le cas échéant mais on ne peut pas rester là-dessus parce que ça fait monter l'agressivité, la dévalorisation personnelle de l'homme pour lui-même ou de la femme pour elle-même. Il y a un sentiment dans le mal-être masculin que la femme en est responsable, parce que c'est un cercle vicieux. Donc oui on peut refuser, dire que je crois que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas dans ton état normal. Elle n'est pas un objet, pas plus qu'un déversoir de sa souffrance ou de sa sexualité.

Refuser ne va-t-il pas aggraver le problème ?

Je pense qu'il faut refuser avec douceur mais il faut refuser. Trop longtemps les femmes ne se sont pas permises de refuser sous prétexte de ne pas aggraver l'inconfort, l'insécurité ou l'agressivité masculine. Donc je crois qu'il faut pouvoir dire non, pas de façon castratrice mais le dire avec bienveillance pour que du coup on trouve d'autres lieux pour pouvoir retrouver le chemin de la communication. Quand on a besoin d'alcool pour avoir un lien à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Il est urgent de s'en préoccuper."