LA QUESTION SEXO - Le parfum de mon mari me rappelle mon 1er amour, dois-je en parler ?

Quelques notes de bergamote, de cèdre ou de vétiver peuvent suffire à provoquer chez un homme ou une femme le doux souvenir d'une relation passée. C'est le cas de Charlotte, une auditrice d'Europe 1, qui retrouve dans le nouveau parfum de son mari l'odeur retrouvée de son premier amour. Devrait-elle s'en ouvrir à celui dont elle partage la vie aujourd'hui ? Vendredi après-midi, dans Sans Rendez-vous, sur Europe 1, la sexologue Catherine Blanc l'aide à mieux comprendre ce que cela signifie et comment réagir face à cette sensation déstabilisante.

La question de Charlotte

Mon mari a changé de parfum. À chaque fois que je l'embrasse, ça me fait penser à mon premier amour au collège. Tous les matins, j'ai une pensée pour cet homme. Pensez-vous que je peux en parler à mon mari ?

La réponse de Catherine Blanc

Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des odeurs que l'on reconnaît parce qu'on a vécu des émotions. Elle a pu sentir des tas de parfums auprès de ses petits copains d'une époque ou d'une autre, sauf qu'elle ne s'en souvient pas. Celui-là lui rappelle son premier amour. Peut-être parce que c'était lui mais peut-être aussi parce que c'était son premier élan, plein de charge affective. Est-ce qu'elle doit s'en vouloir de ressentir cela ? Est-ce qu'il faut le dire ?

La vraie question est celle-ci : est-ce que ça lui plaît d'avoir cette pensée pour son histoire personnelle ? Pourquoi pourrait-on penser à des moments doux où on est enfant dans les bras de nos parents et pas à un premier amour qui a été un moment de grand éveil ?

Quel impact ce souvenir peut-il avoir sur sa relation ?

D'autres questions se posent également. Est-ce que ça lui pose un problème ? Elle n'a pas à s'en vouloir de penser à un autre homme. Est-ce qu'elle s'en veut ? Est-ce que ça la détourne de son mari ? Est-ce que ça l'empêche, parce qu'elle sent cet autre homme, d'avoir une charge affective pour son mari ? Si on sent un parfum qui nous fait penser à quelqu'un d'autre, y compris quelque chose de délicieux, et que ça nous détourne de là où nous sommes, il suffit de dire 'ce parfum, je l'adore, mais il me rappelle une autre histoire'.

Il y a des parfums, à l'inverse, qui nous font horreur et on le dirait bien. La question est vraiment de savoir si ça dérange sa relation et la qualité de sa relation avec son mari. Si ça ne dérange pas la qualité de sa relation et que ça la nourrit de ses élans érotiques ou amoureux, où est le souci ?

Comment se situe-t-elle par rapport à ses souvenirs ? Si c'était dérangeant, parce que même si c'est délicieux, ça l'empêche de désirer son mari car ça la déconnecte de lui, là, il me semble important qu'elle lui dise que c'est délicieux, mais que ça ne la renvoie pas à lui. Il serait donc peut-être heureux de changer de parfum. On n'est pas obligé de donner la vraie raison pour laquelle on aimerait que l'autre change de parfum. 'Je trouve qu'il te va moins bien, ce parfum', peut suffire, par exemple.