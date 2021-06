LA QUESTION SEXO - J'aime ma femme, mais je l'ai trompée et je ne parviens pas à l'expliquer, pourquoi ?

Peut-on tromper la femme que l'on aime sur un simple coup de tête, sans raison particulière, seulement sur l'injonction de ses désirs ? Ou cet écart est-il le symptôme d'un mal-être, d'une angoisse mal formulée qui jette une ombre sur la tableau idyllique de la petite famille aimante ? Lundi, dans Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1, la sexologue Catherine Blanc répond à un auditeur qui a trompé sa femme. Alors que cette relation adultère a été découverte, il se rend compte qu'il est incapable de fournir une explication à son épouse.

La question de Mathieu, 39 ans

Je suis marié depuis 12 ans et j'ai deux enfants. J'ai trompé mon épouse avec une collègue qui a dix ans de moins que moi pendant quelques mois, alors que je n'étais pas amoureux de cette femme et que tout va bien avec mon épouse. Ma femme l'a appris. On veut continuer ensemble, mais elle veut savoir pourquoi je l'ai trompée. Le problème, c'est que je ne trouve pas d'explication. Peut-on tromper son conjoint sans raison ?

La réponse de Catherine Blanc

Il est fréquent d'agir de façon pulsionnelle, sans trop savoir pourquoi et sans trop mesurer les conséquences. C'est pour ça que, souvent, on se prend les pieds dans le tapis. C'est toujours la pulsion de désir qui s'exprime : la découverte, le fait d'avoir peut-être envie de regrignoter un peu de sa jeunesse puisqu'il a 39 ans et qu'il va atteindre ses 40 ans, le besoin de retrouver de l'élan, bien qu'il soit confortablement installé dans sa relation, avec une famille.

Ceci étant, la sexualité est quelque chose que l'on doit s'approprier. On peut avoir des pulsions sexuelles, mais nous ne sommes pas des bêtes fauves. Nous devons arbitrer de ce que nous faisons, face aux conséquences que cela amène pour soi et pour les autres. On comprend bien que sa femme ait besoin de savoir, sinon elle ne sait pas dans quoi elle s'engage avec lui.

En précisant la différence d'âge entre lui et sa maîtresse, Mathieu ne cherche-t-il pas implicitement à excuser son geste en invoquant le besoin de se sentir toujours jeune ?

La question de l'émotionnel est une question qu'on ne peut pas nier. Et l'émotionnel de soi par rapport à soi, c'est-à-dire de ses propres peurs du vieillissement, de ses doutes quant à soi, peuvent nourrir l'adultère. C'est aussi ce qui fait qu'il a pu aller vers une femme bien particulière. Il faut essayer de comprendre pourquoi.

La peur de vieillir peut pousser à tromper son conjoint. On a besoin de voir qu'on est toujours actif, qu'on n'est pas embarqué dans quelque chose qui va, de fait, s'éteindre, mourir. On a besoin de recréer du neuf sans pour autant lui donner de la valeur affective. Et c'est pour ça que Mathieu est perdu parce qu'il voit bien qu'il y n'a pas de valeur affective dans cette incartade. Il n'est pas amoureux de cette femme. Mais il y a quelque chose qui fait que, malgré tout, il a non seulement passé le cap, mais aussi récidivé.

Sa femme semble lui avoir déjà pardonné. Peut-être est-ce aussi la raison pour laquelle Mathieu ne ressent plus le besoin de justifier son geste. Il a déjà l'impression d'avoir été absout.

Ce n'est pas de la lâcheté de pardonner, ni de la grandeur d'âme. C'est qu'il y a des valeurs qui méritent parfois que l'on y réfléchisse sérieusement. On ne balance pas toute sa vie de famille simplement parce qu'on est blessé. On peut regarder ce qu'il y a à reconstruire. Sa femme semble en avoir besoin, mais elle a aussi besoin de savoir à quoi elle s'engage en restant avec lui, et Mathieu doit y réfléchir.