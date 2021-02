LA QUESTION SEXO - Il me faut parfois du temps avant de jouir, dois-je m'inquiéter ?

L'orgasme masculin a souvent été décrit comme étant plus mécanique que l'orgasme féminin. L’homme serait capable de jouir plus facilement, à partir d’une simple simulation physique. Pourtant, certaines éjaculations peuvent mettre beaucoup plus de temps à venir que d’autres. Pourquoi ? Mercredi, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc explique à un auditeur qui s'interroge sur ce point, dans "Sans Rendez-Vous" sur Europe 1, qu’il est tout à fait normal de ne pas jouir, d’un rapport à l’autre, dans le même laps de temps.

La question de l'auditeur

J'ai remarqué au fil de mes expériences que je ne jouissais jamais à la même vitesse. Parfois, il me faut une heure et parfois, en une minute, c'est réglé. Pourquoi ?

La réponse de Catherine Blanc

Bienvenue dans le monde des humains ! Nous ne sommes pas des machines et c'est heureux. Cela dépend du temps que l'on a devant soi, du degré d'excitation. Cela dépend de ce qui se joue dans la relation à ce moment-là, mais aussi de ce que l'on a absorbé, mangé et qui fait que l’on est plus ou moins dans une capacité de se contenir ou pas. Avoir bu de l'alcool, ou fumé quelque chose, peut également changer le rapport à son corps.

Il y a des moments où l’on est dans des émotions très différentes : anxieux, énervé, etc. Le corps est au diapason de tout ça. Les choses changent également d’un partenaire à l’autre, parce que les enjeux sont différents. Arrêtons de vouloir imaginer qu'un homme est dans une mécanique parfaite !

Certaines positions peuvent-elles favoriser l'éjaculation et d'autres moins ?

Selon les positions, il n'y a pas les mêmes enjeux. Il n'y a pas la même anxiété possible parce qu'il y a des positions qui laissent plus de liberté et d'autonomie, et d'autres qui peuvent être perçues comme étant une domination. Plus de responsabilité, plus d'anxiété vis-à-vis de l'autre, donc. Et puis, il y a aussi une musculature qui n'est pas mise en jeu de la même façon. Elle peut être plutôt prompte à une maîtrise de l'éjaculation ou, au contraire, à une rapidité d'éjaculation. Autre élément à prendre en compte : la lubrification et le confort, ou l’inconfort, de la pénétration.

Jouir au bout d’une minute, s’agit-il d’une éjaculation précoce ?

Physiologiquement, l'homme est fait pour être un éjaculateur rapide. Dans la mesure où chacun est au rendez-vous de ses désirs, tout va bien. C’est là toute la difficulté de définir l’éjaculation précoce. Précoce par rapport à quoi ? Par rapport à mon plaisir ? Par rapport au plaisir de mon/ma partenaire ?