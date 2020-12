LA QUESTION SEXO - Comment resexualiser son couple après l’arrivée d’un enfant ?

L’arrivée d’un enfant chamboule souvent la vie d’un couple : moins de temps de sommeil, de temps pour soi et pour l’autre. Dans "Sans Rendez-vous", la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc a répondu à la question d’Olivia qui s’inquiétait du changement de ses rapports conjugaux depuis l’arrivée de son enfant. La sexologue a expliqué qu’un enfant faisait évoluer le statut du couple, mais qu’il est possible de resexualiser une relation.

La question d’Olivia

Mon mari et moi avons adopté un enfant il y a deux ans. Depuis, nos rapports conjugaux ne sont plus comme ils étaient avant. Est-ce normal ?

La réponse de Catherine Blanc

Quand il y a le temps de la grossesse et de l’accouchement, il y a un besoin de reprendre contact avec son corps. Mais même quand il s’agit d’une adoption, le couple n’échappe pas à la règle. Car jusqu’à l’adoption, le lien du couple était de faire un enfant. Ils ont connu des déconvenues, des imprévus et tout le processus qui mène à l’adoption. Leur désir était porté par un projet d’enfant. Dès lors que l’enfant est là, le désir flanche parce qu’il ne trouve plus son élan. Notre sexualité n’est pas toujours une question d’excitation. Elle peut parfois être portée par un projet, et là en l’occurrence, le projet d’un bébé.

A cela s’ajoute ce que représente un enfant : un gouffre d’énergie, mais aussi de la culpabilité et la peur de ne pas être des parents parfaits, comme tous les parents. Mais le parent adoptant a toujours le sentiment d’être moins légitime, donc il en fait 15 fois plus. Cet enfant a été attendu comme le messie, donc de fait, on met encore plus de choses dans sa direction ce qui fait qu’on se prive peut-être dans notre relation.

Les priorités changent, le statut du couple évolue

On a du mal à imaginer que des parents puissent avoir envie de faire l’amour, comme si c’était réservé aux amants en projet de parentalité. Mais la sexualité peut suivre tranquillement son cours, à des rythmes différents éventuellement, jusqu’au terme de sa vie.

Comment resexualiser une relation ?

Essayons d’éviter nos "CV relationnels" pour rester des amants dans la relation de couple. Par exemple, les surnoms "papa" ou "maman" dans le couple peuvent acter une désexualisation de l’autre. Un couple ne doit pas oublier que son enfant n’est pas sa seule source d’amour, même s’il vient combler beaucoup de choses. Les deux partenaires doivent encore s’enrichir l’un de l’autre et pas uniquement de cet enfant qui vient combler la frustration de la paternité et de la maternité.

Un bébé prend beaucoup d’énergie mais il dort aussi beaucoup et il faut en profiter pour se retrouver et se redécouvrir, pour que le lien de tendresse ne soit pas uniquement celui donné à son bébé.